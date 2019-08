La justicia muere donde reina la impunidad

miércoles 14 de agosto de 2019 - 12:00 a.m.

Columna de opinión de Mariano E. Mena

Para desgracia de nuestra patria, la falta de aplicación de justicia se apoderó del órgano judicial a tal punto, que es el símil de un cáncer que hizo metástasis en un ser humano, y no se trata de un asunto nuevo.

No se puede pretender cambiar árboles torcidos, si para ellos no existen las auditorías de despachos o entes superiores que se encarguen de verificar, cuanta cochinada se mueve por debajo del agua turbia, no les auditan las cuentas bancarias o las de sus allegados para determinar si se están enriqueciendo ilícitamente, etc.

Por otro lado tampoco se puede pretender hacer justicia con jueces interinos, que deben estar más pendientes de lo que les pueda pasar con la paila en sus hogares y por tanto sus decisiones dependen de que diga quien los nombró interinamente; por ello no es de extrañar los resultados que se han obtenido de todas las gravísimas investigaciones de alto perfil que se han ventilado públicamente en los últimos años; la justicia muere y lentamente, hasta que el pueblo se decida y nos aparezca un mesías.

No queda duda de que en el país reina y se pavonea alegre y descaradamente la impunidad a los más altos niveles, porque para los pata en el suelo si funciona y de manera muy bien aceitada; mientras tanto los de cuello blanco nos restriegan en la cara a diario los bienes mal habidos; mansiones, aviones, yates, helicópteros, carros de alta gama, etc.

¿Qué ejemplo estamos heredando al futuro de la patria? Eso de: ‘robó, pero hizo' es para ignorantes, porque a los gobernantes se les elige para que hagan, no para que roben, es tan absurdo escuchar esa frase ya tan común en nuestra tierra, que dan ganas de vomitar, eso sería algo así como dar gracias al cajero automático porque te entrega el dinero que tú depositaste, manga de imbéciles.

Pero como tengo la esperanza de que no todo está perdido, el presidente Cortizo tiene una gran oportunidad de designar desde ya, tanto al magistrado que supla a Mejía como a su suplente, al igual que designar todos los suplentes que hagan falta en la Corte para que esa sangre nueva oxigene y ojalá den luz en el órgano judicial.

Si esto fuese acompañado de una constituyente convocada desde abajo sería lo ideal, sin embargo como esa no es la realidad nos mantendremos entretenidos con lo que salga de la propuesta de reformas constitucionales y ver con qué engendro salen.

EXSECRETARIO GENERAL DE CGTP