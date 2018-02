JUAN 11:43 ‘¡Lázaro...!

martes 20 de febrero de 2018 - 12:00 a.m.

MI-SIÓN: De Gandhi no es la frase que tanto le atribuyen: ‘debes ser el cambio que quieres ver en el mundo'. Voltaire no dijo, como tanto aseguran: ‘desapruebo lo que dices, pero defenderé a muerte tu derecho a decirlo'. Sucede con obras y personajes cercanas a nuestro tiempo, es entendible que muchos argumenten, con toda propiedad que la Biblia diga ‘ayúdate que yo te ayudaré' o ‘Lázaro: levántate y anda'. La primera no existe en la Biblia, y de la segunda quiero hablarte. A ver, Jesús recibe este mensaje: Lázaro, ‘el que amas está enfermo'. Esto genera un conflicto: cómo es que si Dios me ama…enfermo, pierdo el trabajo, muere un ser querido. Algunos piensan que el amor de Dios nos inmuniza de tener problemas. Dios nos advierte que tendremos problemas, y añade: ‘pero no teman Yo he vencido'. También dice: ‘no temas: Yo te ayudo'. Y ese precisamente es el significado del nombre Lázaro: ‘Ayudando por Dios'. Y mira la situación extrema Lázaro –amado y ayudando por Dios-: tenía cuatro días de fallecido. Como diría El Chavo del 8: ‘era un difunto bien muerto'. Pero aún en esa situación extrema: recibió la ayuda de Dios con esta frase: ‘Lázaro: ven fuera'. Pero, lo maravilloso es que para obedecer, Lázaro tenía que estar vivo, oír…así que el gran milagro de resucitar a Lázaro Dios lo hizo en silencio, fue un asunto entre Lázaro y Él. Cuando Jesús habló fue para ordenar una acción al que todos veían y pensaban muerto. Así, hay cosas que piensas y ves muertas –y bien muertas-, desde una relación, pasando por tus finanzas, tu vida espiritual, qué se yo; sin embargo, Dios también trabaja en silencio y te ayuda. Y si hoy te dice: ‘hij@: sal fuera', es porque quieres que actúes, que hagas tu parte…porque ya Él hizo la suya. Él hizo el milagro, lo imposible, a ti te toca la parte fácil: hacer lo que es posible. Hazlo y no te detengas.