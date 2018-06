Ven a Jesús con manos vacías

miércoles 6 de junio de 2018 - 12:00 a.m.

MI-SION: los tarjetahabientes de DMG (acrónimo de David Murcia Guzmán, 'el hombre de la colita'), recibían beneficios del 75% al 150%. Pero, miles de clientes defraudados y ejecutivos tras las rejas, fue el desenlace final de la DMG. Sucede que detrás de utilidades sorprendentes, comúnmente hay algún móvil extraño o delictivo; pero, la Escritura habla de rendimientos simplemente extraordinarios, sin que haya nada ilegal de por medio, haciendo que los beneficios de DMG palidezcan. Por ejemplo, Isaac obtuvo una utilidad del 10,000% cuando ‘sembró en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno; y lo bendijo Jehová'; fue enriquecido, prosperado, engrandecido y poderoso, dice la Palabra. Cuando Jesús alimentó con 5 panes y 2 peces a 5 mil hombres, el rendimiento –sólo en peces-, fue de 100,000%. Entonces, a pregunta es sencilla: ¿en qué área de tu vida estás en quiebra, no avanzas, retrocedes o necesitas? Pon esa tierra, esos panes, matrimonio, esa vida, profesión, esos peces, en manos de quien multiplicará tus ganancias a niveles inimaginables. ¿Las reglas de mercado?, sencillas: aquí no se acumula: se da; no se compite: se comparte; no se especula: se bendice; no se acapara: se reparte. Ven a Jesús con manos vacías, negándote a ti mismo: ¡no saldrás defraudado porque en Él hay perdón, provisión, restauración, dirección, prosperidad, paz, salvación, vida eterna y más, mucho más!