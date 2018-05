JEREMÍAS 29:11 ‘…para darles el fin que esperan.'

martes 1 de mayo de 2018 - 12:00 a.m.

¡La decisión es tuya! ‘Hágase como quieres' –o como elijas hoy-, vuelve a decirte el Maestro una vez más

??MI-SION??: Julio Cortázar explicó que ‘escribía para lectores machos', pues la mayoría de sus cuentos y novelas tienen finales abiertos, es decir: tiene un final donde el lector escoge ‘darle el fin que quiere'. Ojo: el final lo escoge el lector, no el autor. Nosotros también somos personajes, cuyo Creador, en vez de ceñirnos a un papel, nos dice: ‘elige, he opuesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición'. Sí, nos da la opción de seleccionar la trama y el final de nuestra historia cuando nos dice la Biblia: ‘elige la vida, para que vivan tú y tu descendencia'. Puede que tu vida misma ya no sea vida, o que algún área de tu vida: ¡necesite vida! Pues, el Maestro vuelve a decir: ¡sígueme, Yo soy la vida! Seguirlo significa que ¡escoges la sanidad, la abundancia, dicha, restauración, restitución, paz, la salvación! ¡Significa que eliges cuál será el desenlace de tu historia, pues Él ‘te dará el fin que esperas! Y el fin que es peras, es el fin que eliges hoy. ¿Quieres que la historia que vivirás hoy, de esa circunstancia que atraviesas o de toda tu vida…termine bien? Entonces, tienes un nuevo día para ESCOGER bien ‘el final que esperas' de la novela de tu vida; ELIGE lo correcto, ELIJE a Jesús: Él ya ‘tiene planes de bien y no de mal para darte el fin que esperas', -y no el fin que otros esperan, desean o planifican. ¡La decisión es tuya! ‘Hágase como quieres' –o como elijas hoy-, vuelve a decirte el Maestro una vez más.