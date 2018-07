¿Y la investigación universitaria?

martes 3 de julio de 2018 - 12:00 a.m.

La UP no escapa del modelo universitario profesionalizante que se ejecuta en la región, que da prioridad a la función de formar profesionales que requiere el aparato productivo, por encima de la investigación y extensión. Su presupuesto no dedica más del 5% a la investigación científica, a pesar de que ésta es vital para lograr el desarrollo sostenible de Panamá.

A nivel nacional sólo el 0.3% del PIB se destina a la investigación científica. La Asociación para el Avance de la Ciencia (APANAC) ha propuesto duplicar esta cifra a corto plazo y priorizar en la educación formal universitaria para formar científicos (La Estrella de Panamá, 6/8/15). Mientras que el país líder en esta materia en la región, Brasil, invertía 1.16%; la vecina Costa Rica, 0.5%; Estados Unidos, 2.9%; y China, 1.7%.

Por su parte, las universidades del país cuentan tan sólo con 142 doctores cuando los estándares internaciones apuntan a que debe haber mil doctores por cada millón de habitantes. (La Prensa, 20/4/16).

La UP cuenta con estructuras legales para ejercer esta función, a través de 13 institutos, 21 centros de investigación, 7 CIDETES, 9 museos y 15 laboratorios especializados de investigación. Fueron registradas 137 investigaciones en el 2016, de un total de 1,146 registradas en el período 2010-2017 y 1,146 investigadores en igual período. De las mismas, 36% fueron en el área de las ciencias naturales y tecnología; y 30%, en el área de las ciencias humanísticas y sociales.

La administración de la UP anterior creó 7 Centros de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento (CIDETES) en los Centros Regionales Universitarios, sin embargo, el incremento de su costo de 4 a 19 millones de balboas (que no corresponde con la deteriorada infraestructura de varios de ellos ni el escaso contenido de su propuesta científica), ha dejado en la opinión pública, un amargo sabor a corrupción.

La actual administración, en el Congreso Universitario 2017, hizo interesante propuesta de reformas a la Ley Orgánica –aún pendientes de consenso universitario- que incluía la creación de una nueva carrera de investigación y dedicar el 10% del presupuesto universitario a la investigación científica.

Todos estos esfuerzos han sido importantes, no obstante, insistimos en que la prioridad de la I + D entra por el debate del modelo de universidad que queremos, de forma tal, de revisar el modelo profesionalizante y con tendencia a la privatización hoy existente.

Abogada y docente universitaria

La administración de la UP anterior creó 7 Centros de Innovación y Desarrollo Tecnológico