Las interpretaciones judiciales

miércoles 27 de junio de 2018 - 12:00 a.m.

Cuando la norma legal adolece de claridad o no contempla supuestos que se discuten en el desarrollo de un proceso se recurre a la interpretación y en no pocas ocasiones el motivo del debate social es sobre la justicia o no de un razonamiento emitido por el Juez, en Panamá existe una deuda con los temas de fortalecer nuestro ordenamiento jurídico en muchos aspectos, pero es innegable que sostener la existencia de modelos de justicia con reglas diferenciadas es uno que debe tener una reflexión seria y desapasionada que permita, regular un proceso penal único, que aleje las posibilidades de la simpatía o la adversión cuando un juez interpreta, garantizando que el mandato claro de la Ley no se discuta, es así que los juicios especiales se convierten en el debate central de los momentos que vive actualmente la sociedad panameña.

Los abogados tenemos un papel que cumplir, el cual es el de poder mostrar en tiempos de tranquilidad o de conflicto los defectos de los que adolece el sistema judicial, y sus correctivos. Esa misión requiere de autoridades dispuestas a escuchar y promover los cambios necesarios para fortalecer el Estado de Derecho. Aún hay oportunidad de ser una mejor sociedad.

Abogado