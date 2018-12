Infidencias y confidencias del 9 de diciembre del 2018

domingo 9 de diciembre de 2018 - 12:00 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 9 de diciembre del 2018

Recogiendo. Me soplaron que por la jurisdicción de libre competencia se comenta del negociado que existe entre la jueza y una María con el trámite de los expedientes.

Blindaje. Me cuentan que por la Cueva hay una oficina especial que cuenta con dispositivo electrónico para que nadie pueda entrar. Es la de los abogados y ni siquiera la oficina de la capireña tienes esa rareza pública.

Agasajo. Se dice en los corrillos de la Loto que el chief hizo un agasajo y la comida sí que estaba desabrida y para rematar muchas madres se quedaron sin presentes.

Desatino. Se comentaba en los pasillos de la Cueva que la sonrisa de las madres se les borró a la hora del reparto de los regalos, que no alcanzaron para todas las invitadas al merecido homenaje.

Salen los acorazados. El Colegio de Abogados se lanzó un manifiesto a la opinión pública donde hizo un llamado nacional a los juristas, donde piden defender con valentía la profesión.

Salen los acorazados 2. EL CNA y su grito de guerra, deja claro que pelearan por el prestigio profesional y gremial en el escenario que sea. ¡Huele a Pólvora!

Oscar del Cajetón. Me soplaron que el 14 será la fiesta de Navidad de la Dirección de Seguridad y Salud Ocupacional y para eso están pidiendo, de manera obligatoria, el 10% del sobresueldo.

Oscar del Cajetón 2. El personal que no cobra sobresueldo, le dan la opción de pagar 25 palos, solo quedan exentos las secres y los choferes.

Oscares del Cajetón 3. La parranda, llamada La Gran Fiesta de los Premios Oscares se realizará en el área de un PH y las transferencias y depósitos hay que mandárselos a Elsa.

Excelencia. Usuarios y abogados del Luis Emilio sorprendidos que el Santo Tomás suspendió labores el viernes a las 2:00 pm. ¿Y los términos judiciales?

Aló Drac. Un anuro come bollo dice que en la Casa de Paz de Barrio Colón y del Arado en la Bollo Town dejan a una practicante que no es abogada hacer los trámites. Todo, lo contrario a la ley.

Peligroso. Al mandamás del Ministerio de los Huecos, que hace poquito le aprobaron transferencias por más de 30 melones en la Cueva, que destine unos centavos de esos a tapar el cráter que hay cerca de la iglesia don Bosco.

A rezar. Y hablando de huecos, dice Lady D que los partidos políticos son los responsables de que la justicia esté en el ‘hueco' y ahora hay que ‘rezar' para que tal expediente no caiga en las manos de tales jueces.