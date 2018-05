Infidencias y confidencias del 8 de mayo del 2018

martes 8 de mayo de 2018 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 8 de mayo del 2018

Perdido. Ahora que arrancaron las entrevistas para los aspirantes a magistrados de la Corte, fue notoria la ausencia del chino Carlos, del PEJ. Extraño eso, voy a preguntarle a Rigoleto.

Haciendo fiesta. Me soplaron que sorprendieron a uno llenando el tanque del carro de Pepito, hermano de la alcaldesa Si-Si, la vaina ocurrió a metros del puesto de control fiscal de Contraloría.

En secreto. El anuro comenta que la semana pasada hubo una reunión cachimbona entre el alto mando de la bancada ñameñista y la presi. El asunto fue el destranque del billete y la vaina del 1 de julio.

Don Juan. Preguntan cuáles es la institución de Gobierno donde hay un prestamista que presume varias novias y hasta un grupo de amazonas. Qué dirá la consorte.

Ludópata. En C3, ahora que ya no hay diálogo, se habla mucho de un ‘repre' que le debe a medio mundo y aseguran que ha empeñado hasta el alma para seguir apostando a la suerte.

Paseítos. En la audiencia del caso Gucci salieron a relucir bellezas como que se usaron vehículos del Estado, con choferes y viáticos incluidos, para llevar al canino 3 veces a la tierra de la sal y al azúcar.

Escape. Ante las caras perplejas, la defensa dijo que la dueña de Gucci se perdió de la vista de sus escoltas desde las 2 hasta las 6 de la mañana de ese día. Se fue con un asesor de la Presidencia, eso dijeron ellos.

Bochorno. Se supo además que la señora regresó, como agarraron a Genaro el suntruoso, y regañó a los escoltas y no los dejó ni cambiarse de ropa. Todo esto lo escuchó el esposo de la dueña del perrito, sin mover una ceja.

Pasando hambre. Me dicen que a los empleados de contrato del Minseg no le han pagado abril y ya le dijeron que ni cuenten con las quincenas de mayo, y no es la primera vez que le hacen esa gracia.

Pasando hambre 2. Esos trabajadores reclaman el billete porque tienen que pagar las deudas, que por el retraso, vienen con recargos altos y nada de eso lo cubre la cartera que dirige pelo para'o.

Frenazo. Los que seguirán recibiendo solo el cartón de leche y una galleta serán los estudiantes porque Pacha vetó el proyecto que adicionaba un queso y un huevo al menú escolar.

Frenazo 2. Los padrastros no pueden agregar gastos a medio camino al presupuesto, a menos que busquen las fuentes alternativas, fue el argumento para planchar el proyecto de Huevito.

Agresor. Me soplaron que el jefe de los barrios inseguros cobra unos 2 mil kanguros por sus funciones que desempeña no de buen agrado porque agredió a una empleada que se le subió la presión.

Lujos de rico. Me aseguran que el funcionario en mención tiene a disposición tres autos del Estado, uno de estos es una cuatro por cuatro que usa los fines de semana para ir a la playa.