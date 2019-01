Infidencias y confidencias del 8 de enero del 2019

martes 8 de enero de 2019 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 8 de enero del 2019

Maltrato. Me soplaron que en la oficina de imagen de un estamento hay un jefe que trata a todo el mundo de la patada y hasta grita parejo. Los subalternos están a punto de ir donde el ombudsman.

Perdiendo puntos. Y hablando de estamentos, dicen que el número uno en un organismo policial anda muy preocupado por todo el lío del cadete y otras cosas más. ¿Será por eso que lo bajaron del tour?

Tajadita. Me dicen que por el mercado de Penonomé se aparece un cobrador de impuestos apodado ‘pirata Morgan' porque cobra los tributos y supuestamente no los reporta a la comuna.

Lobiando. Ayer recibió sus primeros portazos el secre Bragueta que no quiere dejar la papa y ahora aspira pa' magistrado de Cuentas. Nombe no! le dijo hasta un copartidario.

Tabla de salvación. Me dicen que los funcionarios que se han librado de la tijera de la encargada de la alcaldía de Santa Gema están rezando para que salgan las auditorías por un escándalo de turismo.

Canallada. Vestidos y alborotados se quedaron los pelaos de la liga fútbol por tu Barrio, que debió empezar ayer, pero como todo es re-busca, no les prestaron las deterioradas canchas sintéticas, o mejor dicho, el que no dona, no juega.

Canallada 2. Ahora resulta que la Plaza 28 no se la prestan a ligas de niños, parece que el requisito es que sean mayores y que le metan duro al vidrio, o sea guaro y campana.

Allá o acá. Me soplaron que uno que está medio cabreado es el doctor candidato a jefe de la comuna del Populoso porque se enteró que Morticia está caminando con el pastor. Así como lo lee.

Buco trabajo. Siguen llegando las peticiones de anulación de firmas hechas sin el consentimiento y conocimiento del firmante…ayer circuló en las redes antisociales una de éstas en contra de Niño Bonlac.

¿Se queda? Hace unos días salió una infidencia que decía que Dimitri tenía que ponerse las pilas porque había algunos con padrinos y otros estaban en la papa y que fuera buscando palanca. ¿Lo dejará el tren?

Sin tregua. La gente del Camaronero que salió el pasado sábado a realizar la encuesta de turismo a la exclusiva zona de Fuente del Fresno se llevó tremendo sorpresón, una de las viviendas seleccionadas al azar es de la patrona capireña.

Sin tregua 2. Por una nota enviada a la presi del Legislativo, se explicó la operación, corrijo, la jornada censal, y se detalló que el personal que la visitó tenía todos los documentos tramitados con anterioridad.

Ganancia. Me comentan que la gente de los viáticos de la Cueva de la Cinco de Mayo tiene cuatro meses de estar facturando con ese renglón, lo malo, es que son los mismos funcionarios los que se llevan ese extra, que sube bastante cuando es al interior.

Ojo al Cristo. Ahora que los productores van al diálogo con el gobierno, piden que no sea un acto demagogo o una estrategia dilatoria para ganar tiempo. ¿A qué vendrá la desconfianza, saque usted sus propias conclusiones?