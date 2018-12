Infidencias y confidencias del 8 de diciembre del 2018

sábado 8 de diciembre de 2018 - 12:00 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 8 de diciembre del 2018

No hay. Un anuro me sopló que por la Triple T los funcionarios están molestos porque el chief no ha soltado el bono de productividad de fin de año. No se sabe si es que el Camaronero también frenó los pagos.

No hay 2. Y hablando de bonos navideños, pero en Aduanas, el Camaronero reitera que no habrá porque recogieron menos plata que el año anterior; Mentholatum insta a que regresen a las labores.

Tranca'os. Los que están en el mismo punto son los veterinarios, que este lunes irán a las oficinas, pero solo a conversar porque estarán de brazos caídos hasta que les llegue el chen-chen.

Congelada. Me piden que le pregunten que ha pasado con la denuncia de nepotismo a una representante de una Junta Comunal del Norte de la ciudad que tiene nombrados a parientes muy cercanos. Ojo.

Rabieta. Dice el tío Bobby que ese lío internacional del sindicato de remolcadores de la vía acuática fue ocasionado por la negativa de Guillermito a hablar con los obreros. Escuchar a todo el equipo, el mensajito que le mandó.

Sigue en pie. El profe Miguel Antonio regresó con las baterías recargadas de la tierra de los fulos y este lunes, a las 3 y 30, invita a la celebración de los 70 años de la Declaración de los Derechos Humanos en la plazoleta del Tribunal Electorero.

Alivio. El pleno mayoritario de suplentes declinó la competencia del caso pinchazos y lo manda al sistema ordinario, pero mantiene lo actuado en la fase intermedia por el Vara Mejía en el expediente 1067-18.

Confesión. ‘Me Grabaron' o la procu, quién tenía la razón. Lo cierto es que se cumplió el pronóstico que hizo Nanchi...ahora falta que trascienda quién era la chica del video.

Aplanadora. Entre los 7 votos a favor de la declinación están los de los dos magistrados nombrados por Pacha, la Rusa y Cedaliso; los únicos dos en contra fueron del hermano de Caín y del suplente del Vara.

Recorderis. Ahora recuerdo que cuando Pacha dio los nombres de los dos magistrados, un letrado me dijo que no nombró al Vara porque si la Corte condecía el amparo, ya no era importante...¿tendrá razón?

Chatarrero. Me dicen que los equipos donados a la comuna del indio chamero están prácticamente hechos leña por el mal uso que le da la administración de la burgomaestre… Lo que nada nos cuesta, hagámozlo fiesta.

Tarea. Padres de familia recomiendan a la dirección de colegios particulares del Meduca investigar los casos de docentes contratados sin el currículo adecuado. Aseguran que hay varios casos.

Cabalosos. Se comentaba por la entrada de la Loto que el número del domingo podría ser el 7, porque ese día se resolvió el asunto del exmandamás de la Locura y también los vástagos salieron del centro migratorio.

En carne propia. El Periódico del Pueblo, uno de sus periodistas tomó un diablo rojo y luego un pirata hacia el Oeste para una crónica de cómo se comportan los conductores y ver la actitud de los agentes de tránsito. Espérela el lunes.