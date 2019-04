Infidencias y confidencias del 8 de abril del 2019

lunes 8 de abril de 2019 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 8 de abril del 2019

Caminante. Se supo que Olmedito, el mandamás del área de las humanidades, es el primero que ha comenzado a escalar las escalinatas de la Colina universitaria.

Taquillero. Y hablando de la Colina, me escribe un catedrático que no ha visto el resultado del espectacular anuncio del Camaronero que había detectado centenares de empleados sin funciones.

Juega vivo. Me dicen que en la Cueva están invocando la presencia del Camaronero para que le termine la diversión a los que firman en la mañana, desaparecen, y aparecen a la hora de la salida.

Dando palo. Desde las tierras darienitas me cuentan que un ex fiscal, ahora defensor privado, desarma a todos los colegas en los casos de alto perfil. La preguntan es a qué se debió su salida del Avesa.

Show. Me aseguran que el padrastro transportista del este, que poco va a la curul, fue visto en la primera fila de la protesta en la 24 de diciembre. ¿Será porque va por cinco años más?

Delicado. Una madre de familia de Las Garzas pregunta por qué un jefe de colegio, a ciertas damas que van por los cupos de los pelaos, les pide que se reúnan en privado para resolver el tema.

No se tragan. Me dicen que ya no es secreto el rofeo cibernético que tienen el galeno chiricano del libro blanco de la salud que abandera Mickey y el doctor de las huelgas y del libro negro.

Nombramientos. Un jodedor pregunta qué espera el Peña Lozo para investigar porqué la mandamás de la Cueva ha convertido el hemiciclo en agencia de empleos para oeste, donde ella corre para la reelección.

Despilfarro. Un ecologista está preocupado por la situación del agua, y más cuando no toman el asunto en serio con las piscinas marginales. Preguntan si el Mopri puede aplicar una ley a los que botan agua.

Fondeada. Me aseguran que la Niña se presentó a un bingo para recoger fondos para uniformes y un dirigente le reclamó que no había cumplido con la promesa de donarlos y sacó la cartera y preguntó cuánto.

Fondeada 2. Me dice un chinguero que la cosa no terminó solo con dar los kanguros para los uniformes de los pelaos, que la aspirante cada vez que alguien ganaba el bingo entregaba un regalo.

Happy birthday. En la Bollo Town, el sábado ajustó un año más de vida el ‘Paladín' que se dedica a recoger los perros de las calles y alimentarlos.