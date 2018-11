Infidencias y confidencias del 7 de noviembre del 2018

miércoles 7 de noviembre de 2018 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 7 de noviembre del 2018

Comodidad. Me soplaron que para las giras al interior el mandamás de los gallos viaja por aire, pero lo curioso es que la aeronave pertenece a un chiricano. Será por esto que tiene su postulación asegurada.

Intermediario. Ahora será el ombudsman el que le hablará a Ricky del pedido de los docentes, que echen a los estamentos de seguridad para la cola del desfile y así no se nos desmayarán los muchachos.

Comitiva. Parece que en los datos oficiales que mandaron de San Felipe se omitieron muchos nombres de los que se fueron con Pacha a la feria china. Por esa omisión, se recalentaron las redes antisociales.

Calentando. Se comenta que un Mario está haciendo lo suyo para estar en la selecta lista de magistrados que mandarán a la Cueva de la Cinco de Mayo antes del 19 del corriente. La vaina es que hay muchos inconformes con sus decisiones judiciales.

Peliagudo. Uno que sabe me cuenta que hay tembladera en la junta que controla los jueguitos porque no quieren que la mandamás de las finanzas destape el enredo que hay con las tómbolas.

Ojo Marcelo. Por los pasillos del Clayton se comenta que funcionarios de la especialidad del corazón que sin tener seis meses nombrados ya llevan viajes y permisos hasta por una quincena.

Aguacero. Y hablando de hospitales, aclaran que la lluvia que caía en la sala de ortopedia y en urgencias del nosocomio de la Altiva era producto de una rotura en la tubería del agua potable.

¿Será verdad? Me soplaron que en una empresa eléctrica compraron una flota de autos y los llevaron de dos en dos a modificarlos, sin decir por qué, el asunto es que así estos bienes pierden la garantía.

Dejando minas. Y hablando de carros, me llamó un conductor de taxi que no comprende por qué Pacha extendió el cobro en metálico de una plataforma de transporte hasta a abril y no hasta el 30 de junio.

Mírelo bien. Me dicen que ya está disponible una plataforma para que los aspirantes independientes que quieran suban sus fotos y sus propuestas. La ventana electrónica está abierta a los candidatos.

Regresado. Mucho descontento hubo porque los médicos del elefante blanco dictaminaron que el ex jefe del disco tenía su salud estable y fue trasladado a la cárcel. Y eso que en las redes se hablaba de santos óleos.

Calientito. El anuro investigador se tropezó con un contrato del banco de Zambo y la televisora del Estado para la emisión de una tarjeta de crédito corporativa de viajes para el mandamás. Xuso, si hay austeridad, que no se note.

Gozadera. La gente del chino del turismo vienen con tremendo rumbón para celebrar el día del periodista. La vaina es este jueves y estarán todas las aspirantes a la corona del carnaval del 19.

Incomunicados. Muy preocupados están los moradores de Burica Centro, en Barú, ya que hace un mes se derrumbó el puente que une a esa comunidad con Blanco Arriba. Piden al ministro gringo o a Badiga que hagan algo.