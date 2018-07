Infidencias y confidencias del 7 de julio del 2018

sábado 7 de julio de 2018 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 7 de julio del 2018

Vieja data. Un anuro me contó que Palillito el vice no dijo todo el rollo de Boquete, ya que su asistente trabajó con un ex legislador ñame de la Altiva y ahí está la vieja relación.

Va por más. Me soplaron que continúa el carteo entre la jefa de Transparencia y la ‘presi' de la Cueva de la 5 de Mayo. En la última misiva le piden todos los detalles de las planillas 172, 04 y 02, las más jugosas.

Trámites. Desde el palacio Justo Arosemena informaron de que no publicarían nada la 080 el día que dijeron (ayer) porque primero de la mandarán al MEF, luego al Camaronero y finalmente al sitio web.

De adorno. Un padrastro guna ‘donó' un carro para la comunidad, pero el vehículo no se ha movido de donde lo dejaron porque no hay carreteras y la que prometieron está en estudio.

Camaleones. Ahora con la alianza del disco y los perredosos muchos se preguntan qué va a pasar con los locos que los ñames dejaron en sus puestos como ‘el pescuecito' de Meduca y ‘el embutido' de Salud que ganan 2 mil palos cada uno.

Camaleones 2. Un come bollos de buena memoria dice que ‘embutido' fue sub-administrador de la región de Salud y cuando llegó Pacha lo trasladaron a un centro de salud, con el mismo salario del quinquenio pasado.

Kabreado. Tremendo enfado se llevó el jurista hípico por la declaración del cardenal que pidió que la Corte no se quitara la papa caliente de las manos (caso pinchazos) y tirar el oro a otro hombro.

Misterioso. Por el cerro del viento del Populoso se preguntan qué hacen tongos uniformados en una calle en cuestiones privadas. Si están libres, que no usen el uniforme y si están en servicio, entonces en qué andan.

Misterioso 2. Dicen que en esa calle no vive ningún oficial y los tongos llegan en carros privados con las placas tapadas. Piden a la DRP que investigue el asunto.

Canallada. Los que siguen sufriendo por estudiar son los estudiantes del campus de Curundu, que ya se quedaron sin aires acondicionados. En la graduación que hubo en el ‘domo' todos quedaron empapaos del calor.

Agárrece. Según los industriales, el aumento de la tarifa eléctrica se traducirá en un incremento en los precios de los productos que consumen los que están por debajo o por encima de los 300 kilovatios.

Explicación. Pregunta un catedrático si hay algún fundamento legal para que el Camaronero participe de cabalgatas, desfiles de polleras y visite residencias de diputados que posteriormente tiene que auditar.

Por abuso. El arresto por 30 minutos que le dieron los Proteger y Servir a un dirigente magisterial por pedir las quincenas adeudadas no se quedará de ese tamaño, el docente analiza una demanda por el paseo en la chota.

Negocitos. Me soplaron que una repre que quiere ser madrastra por la décima tiene fincas y ganado en Darién. La pregunta que le hacen es si las adquirió con los fondos investigados de las juntas comunales.