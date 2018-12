Infidencias y confidencias del 7 de diciembre del 2018

viernes 7 de diciembre de 2018 - 12:13 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 7 de diciembre del 2018

Latigazo. Me asegura un envenenado que después del kabreo de Rigoleto porque no le entregaban las pruebas para defender al Estado, la gente del Cajetón corrió a llevarle el paquete ayer.

Malvados. Que lleven paila y pañuelos a los que asistirán esta tarde a la cinta costera; no vaya a ser que se le pase la mano en pollo o en gases lacrimógenas a los antimotines.

Facturas. Se supo que a todos los precandidatos presidenciales por la vía independiente les están enviando cartitas en donde les avisan que arrancaron las auditorías de los fondos gastados en la recolección de firmas.

Colgó los guantes. Dice Magali, la de la alianza, que ya no le interesa lo que pase con el caso de los pinchazos y lo que le roba la calma es que la justicia colapsó y no hay luz al final del túnel.

Humo negro. Y hablando del caso pinchazos, ayer no paso nada de nada y hoy siguen en sesión permanente hasta que decidan quién es el competente para seguir con el expediente.

Refresh. El murciélago de la bitácora recuerda que un ministro ñame en la era de la locura se fumigó 5 melones en planos de una tuza que nunca se hizo y ahora otro ministro ñame se gasta 850 mil kanguros en remodelación sin contrato de arrendamiento.

Privilegios. Me escribe un funcionario de la sede del Camaronero en la décima provincia para decirme que la chief regional tiene trato caluroso con un grupo de trabajadores y con los otros, ni el saludo.

Olvidadizo. A uno que aspira a burgomaestre en el Populoso lo captaron regalando guaro en competencias deportivas, según los vecinos, libar licor en estos espacios públicos está más que prohibido.

Quién la pega. Me aseguran que el departamento de Planificación de un ministerio tiene un grupo de empleados que le llaman ‘los bellos durmientes' porque casi todos son jubilosos y los han sorprendido en los brazos de morfeo.

Rareza. Me preguntan si será cierto que el brujo mayor dejó que se venciera el término del acuerdo municipal del distrito de Arraiján con Panamá Pacífico, por el pago de impuestos.

Expediente. Me soplaron que en la administración de Billy San Llorón quizás hubo fuga de información para las licitaciones y al responsable no le hicieron nada porque era suplente de padrastro.

Mancuerna. Por la tierra de Peno-nomé se comenta que Víctor, el que aspira a la Cueva de la Cinco de Mayo por la vía independiente está negociando una curul con un candidato del perredoso. ¿Será?

Yo no fui. Me dicen que la alcaldesa Sí-Sí, ahora que culpa a los del vertedero de contaminar la gente, ya no se acuerda quiénes autorizaron el traslado de los desechos de los distritos vecinos para aquella zona.

Hasta la tuza. Me preguntan si la Fiscalía electorera se habrá dado cuenta de que el encargado de coordinar los ‘tiquetes' para reclamar el jamón de ocho palos labora en el IMA, pero también es candidato a padrastro por los ñames.