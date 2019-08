Infidencias y confidencias del 7 de agosto del 2019

miércoles 7 de agosto de 2019 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 7 de agosto del 2019

Salvavidas. Me contaron que el encargado del Registro Público en la Autoridad del mar está buscando padrino en el buen gobierno, pero los funcionarios me dicen que vivió durante las huestes de Pacha.

Como el rayo. Me soplaron que los gobernadores de Coclé, la Altiva y Darién están jugando con fuego al nombrar ante la junta técnica a funcionarios para el Ipacoop a pesar de que su director se saca de una terna para octubre. Plop.

Apaga fuego. Me cuentan que Mister Head, encargado del grupo de Secretaría Jurídica, ha iniciado una gira de reuniones para pedir paciencia a los colegas porque todavía la gente de Pacha sigue cobrando la quincena.

Contundente. Se supo que una aseguradora de la madre patria le metieron demandas por incumplimiento y cláusulas abusivas. Los señalan por tratar de chifear el pago de fianzas de cumplimientos. Las dos demandas fueron admitidas.

Victimizando. Comenta un letrado que después de leer el fallo en el caso Jodebrecht, lo que podría hacer el MP es iniciar nuevas investigaciones en ese caso, como lo sugirió el juez de grado, que no fue valorado por el Tribunal Superior.

Victimizando 2. La investigación inició en el 2015, según el expediente, y todo en Macondo sabía que el consorcio había hecho negocios desde mucho antes, si no se investigó fue porque no quiso la fiscalía. Eso dicen.

Consentida. Me cuentan que una doctora está haciendo travesuras en los hospitales del Cajetón y el mandamás mira para otro lado, dicen que la dama no va a trabajar de directora un mes y no le pasa nada.

Consentida 2. La famosa doctora tiene el cuarto de urgencias dañado del hospital de Villa Lucre y se pagan turnos a empleados por cambiar bombillos y los asegurados pasando páramos.

Conguitos. Me cuentan que la torre de estacionamiento de 12 melones de Billy Computer en el Complejo no acabó con la falta de parking y menos con los robos de piezas y los propios carros que estacionan en los predios. Me reportan 3 carros hurtados ya.

Ganancia. El poeta de Santiago divulgó el informe de ingresos y gastos de las patronales. De los 47 kanguros libres de polvo y paja, de esos 20 mil van directo a la asociación que da apoyo a los pacientes con cáncer que lidera el doctor Doménico.

Y el deber cívico. En el municipio de Puerto Armuelles, nombraron a Frank de tesorero y cuando le pidieron la cédula para inscribir la firma notaron que tiene 2 años de vencida. No votó por nadie y el personal esperando las 4 quincena que les adeudan.

Barbarazo. Tremendo patio limoso se formó el domingo en la plaza 28 de la Décima con la Liga de fútbol Por Tu Barrio que reclaman que el famoso Canuto se llevó hasta el queso que había en la mesa.