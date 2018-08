Infidencias y confidencias del 7 de agosto del 2018

martes 7 de agosto de 2018 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 7 de agosto del 2018

Alarmante. Me confirman desde el área de neonatología del Complejo del Cajetón que las muertes de infantes se dispararon a más del doble durante el mes de julio.

Alarmante 2. Cuando, usualmente los casos no llegan a diez, el mes pasado fueron 21 y me aseguran que aún no se saben las causas de estos decesos.

Alarmante 2. Ante el nerviosismo por la situación, el personal se queja porque no tiene insumos con qué trabajar y a los jefes tampoco les importa. ¡Ojo, miren lo de la heparina!

Vacaciones. Me aseguran que a la Rose que mandaron ‘de vaca' por tres meses, después del embrollo del hackeo, es muy probable que regrese, pero a recoger las pertenencias.

Relaciones. Se comenta en los pasillos que el autor, del acto, que ya fue puesto en la calle, tiene lazos con Rose, que ocupaba un cargo con bastante jerarquía.

Día D. Parece que finalmente la campaña del disco girará en torno a los que se consideran leales al jefe y los que se atrevieron a disputarle el liderazgo.

Día D 2. Y hablando de intereses y lealtades, los dos bandos se tropezaron, ya casi quemando los últimos cartuchos, por la celebración de las tierras bugabeñas.

Secreto. Ayer, en la audiencia de los pinchazos, se escuchó otra vez de la denuncia de Nanchy, el presi del Gil Ponce, en contra de nadie sabe quién y que tiene a más de cuatro haciendo de detectives.

Una fiera. Me asegura uno que estaba en la audiencia que ‘La Leona', una de las adjuntas que reemplazará al fiscal durante su descanso, sacó garra y le echó tierra a casi todos los argumentos de la defensa.

Un maní. Me cuenta un promotor que todos los años es un lío que el Instituto culturoso apoye la feria de los libros y al final lo que consigue es la mitad (10 mil kanguros) de lo que se gastó el ‘sub' en roaming.

Pelechando. Se supo que un precandidato presidencial tiene fincas en Antón y cuando fue ministro en la locura tenía uniformados cuidando el ganado.

Dos al hilo. No hace mucho el vice se fue corriendo para Costa Rica y ahora es Marcelita la que se montará en el avión, rumbo a Chile. ¿Qué será lo que está pasando en Meduca?

Dos al hijo 2. Circula en las redes que hubo diferencias por los millonarios contratos que controla una cuñada de Pacha desde una estructura paralela que opera en Clayton.

Genialidad. Por los paraísos gunas, un padrastro se inventó la fórmula para seguir disponiendo de personal a su servicio: pide a las juntas comunales que implementen sus propias 080 y 172.

Mordida. Independiente de lo que aparecía en las planillas, aseguran que solo reconocía 50 palos al mes a cada promotor deportivo. Hasta a los sueños y cuñados los pasó por esa tijera.