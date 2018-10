Infidencias y confidencias del 6 de octubre del 2018

sábado 6 de octubre de 2018 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 6 de octubre del 2018

Asombroso. Según los que escucharon al mandamás de Pandeportes, el man necesita un curso básico de numerología urgente porque repetía y repetía que esta gestión ha invertido 300 mil millones en deportes.

Asombroso 2. Un director de programa boxístico, que al escuchar aquello quedó con dolor de cabeza, recomienda que lo citen a ese jefe a la Asamblea para que presente informe de esos 300 mil millones.

Competencias. La dirección general de colegios privados en Meduca debería investigar los casos de maestros o profesores contratados sin un buen currículo. Ya hay casos de asombro.

Paños y manteles. Me soplaron que esa cordialidad con la que los padrastros recibieron al Camaronero no es casual. Habría que preguntarle cuántos almuerzos ha tenido con la presi. Hay un grupo vigilando para que no bajen la guardia.

Paren eso. Me aseguran que un jurista fue a solicitar un amparo para que la Corte suspenda la resolución de la ANTAI que ordena sancionar con una multa a la presi de la cueva. A ver con qué salen los magistrados.

Paren eso 2. Ya la propia Corte dijo en un fallo de este año que ellos no son idóneos para decidir sobre asuntos administrativos de la cueva. Por mala suerte, es la ANTAI la llamada a velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia.

No se vistan. La citación de la zarina a la cueva la otra semana tampoco podrá concretarse, para ese día, ella tiene que someterse a una cirugía. Habrá que esperar su recuperación para volver a citarla.

Reacomodo. Me preguntan si es cierto que Pedrito Santa Gema y su banda quieren dejar cortar el apoyo a la Rosa, la que reparte patitas. Dicen que van a apoyar a la morenita de la playa de Veracruz.

Saco roto. Por los lados del populoso se comenta que las autoridades hacen operativos de extranjeros ejerciendo ilegalmente buhonería y la misma gente de la migra les avisa de los operativos o los suelta.

Crecimiento. Con eso de que la alcaldía de las aceras ya aprobó el remolque de los vehículos mal estacionados con grúas, ya hay varios que están sacando numeritos para meterse en la jugada.

Financiamiento. Se comenta que a la niña predilecta de San Felipe le mandaron melón para sufragar la campaña electorera. Con razón que medio Arraiján está empapelado y no ha parado la entrega de las cortagramas.

Calientitas. Ya se anunció que la próxima semana circularán las monedas alusivas con el Jornada Mundial de la Juventud en total serán 40 melones la cantidad de monedas de estas que circularán.

Cansado. Se supo que el alto mando que está investigado por el tráfico ilegal de armas se entregó, por sus propios medios, a la fiscalía contra la delincuencia organizada.

Conmoción. Dolor ha causado el fallecimiento en Zegla, Almirante, de Fátima Garay de Francis, madre del exbaterista original de Los Beachers de Bocas del Toro. Paz a su alma.