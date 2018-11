Infidencias y confidencias del 6 de noviembre del 2018

martes 6 de noviembre de 2018 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 6 de noviembre del 2018

Pa' atrás. Me escribe un catedrático que todavía no comprende cómo fue la universidad de la Colina se desplomó en 18 puntos y la Tecnológica del jubiloso en otros 32 en el ranking regional QS 2019.

Tembladera. Me dice una secre que ahora que el man de las aceras ganó las primarias en la sede del ministerio de los techos de la décima solo hay malas caras y mucho temor al despido.

Golazo. Me dicen que no solo metieron a la hermanita de Mentholatum, con 3,500 kanguros mensuales en el cajetón, que hay una jefa de legal firmando compras sin ser abogada.

Sumando. Me pregunta un comemono si el ex de las Metas tendrá dos salarios, el reciente de 7 mil como ministro y otro como escolta de Pacha. El man no se le despega ni un segundo.

Acomodo. Será cierto que ‘la mala' está aspirando para que el presi nombre a los directores de la vía canalera para ocupar el cargo que deja el matraca. Maquetreo futuro.

Suertudo. Me aseguran desde el parque Cervantes de la Altiva que ya encontraron al man que vendió el terreno de los 5 melones para un proyecto estatal. El afortunado lo vieron en un instituto de seguros.

Viajeros. Me dice un jubilado que Pacha está aplicando el tú pa' allá y yo pa' acá..él se fue para la China continental y Chabela la mala alista maletas para irse a la cumbre de Guatemala la otra semana.

Festín. Mediante un documento, alertan a la mandamás de las finanzas públicas que se de una vuelta por la junta que controla los juegos, donde verá desde sillas vacías todo el día hasta parejas de enamorados.

Urgencia. Se conoció que al exjefe del disco rayao lo llevaron de urgencia al elefante blanco...antes del traslado, uno de sus abogados había hablando de la delicada condición de salud que padecía el defendido.

Nervios de punta. Me soplaron que ‘nayguandú', la ficha de Echecuento, está preocupada si no ganan los ñames, dicen que desde el ministerio de casas hizo tratos con foráneos. ¿Rayos, y si no gana el man de las aceras?

Na' pa' nadie. Los que si la pasan mal son los taxi turismo en C3, se comen un cable y las empresas no dejan que nadie se baje con ellos. Espantan el turismo en la ciudad..que de por sí parece Vietnam.

Bloqueados. Y hablando de la provincia C3, ayer denunciaron que los proteger y servir impidieron que el frente amplio y otros grupos organizados rindieran tributo a la patria.

Celebrando. Me comentan que la primera autoridad del distrito dedicó el 5 de Noviembre y la fundación a los perredosos Melchor H., al exfotógrafo del Man, Eric D. dedicado a la cantina Las Mozas y al brother del padrastro de puercos de Penonomé.

Infraganti. Me soplaron que por el departamento de ingeniería de una comuna del oeste, y no es la de Peter, pillaron a varios pasando el sombrero y procedieron a mover las fichas.