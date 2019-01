Infidencias y confidencias del 6 de enero del 2019

domingo 6 de enero de 2019 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 6 de enero del 2019

El mago. El excelentísimo del Ambiente dijo en un tuit que gracias a él los tucanes han vuelto a la ciudad que desde hace 500 años no se veían.

El mago 2. El señalamiento ha causado tanta risa como llanto, pues no dice que en verdad están escapando de la destrucción en Arraiján que el autorizó.

Planas. Corre una bola que los candidatos presidenciales independientes soltaron 50 centavos por nombre de las bases de datos con firmas y nombres, para que sus activistas hagan planas como en la escuelita.

Plana 2. Dicen que el negocio era tan bueno, que hay de todos los bandos aprovechando y que enredados están funcionarios del TE y hasta un rapeador.

Plana 3. Además, la jugada es cambiando firmas a nombre de otro candidato a discreción de un solo funcionario, como le da la gana. ¿Y el fiscal Peña? Bien gracias.

Trepa que sube. Hace poquito, en las oficinas de la Feria de la Bollo Town casi se produce un moderno incidente de la tajada de la sandía con una chama mera-mera que pusieron como administradora.

Corredera. Se supo que un daño eléctrico provocó tremendo lío en el Susana Jones del populoso, hasta los que estaban en cuidados intensivos tuvieron que ser trasladados hasta el hospital de Tocumen

Serruchadera. Por la tierra de Bárcenas se habla que Peter Santa Gema sigue influenciando a sus fieles para estremecer la palma que está encargada del potro por 4 semanas.

Peligroso. Un indio chamero está preocupado por el vertedero que este fin de semana se prendió hasta la montaña y el humo y candela afectando a los residentes.

Rebote. Se comenta que por Barú el burgomaestre del distrito, compadre del mandamás de San Felipe, fue quien dio la orden a la juez de paz para arrestar a la periodista Arriaga.

Barrería. Y hablando de la Altiva, me soplaron que un colegio anglo despidió a todos sus docentes para no pagarles salarios y los trabajadores no cuentan ni con la ficha de seguro para atención de salud.

Campanazo. La plaza de la democracia oficializó ya la apertura del proceso electoral del 19, mediante decreto, dando cumplimiento al Código Electoral que así lo establece.

Mendigando. Los vecinos de Los Nísperos están a punto de irse a la calle por el mal servicio de los camiones cisternas que contrata el instituto de la Gotera, dicen que no les llenan los tanques y son prepotentes con ellos.

Fuego cruzado. Que Fraguela le respondió al exvice de Dulcinero: La credibilidad del Colegio de Abogados se mantiene tan firme como cuando hicieron las observaciones ante las designaciones de las dos magistradas de la Corte, el año pasado.