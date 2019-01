Infidencias y confidencias del 5 de enero del 2019

sábado 5 de enero de 2019 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 5 de enero del 2019

Realidades. Me dicen que un padrastro oficialista de la Altiva no corrió porque su Papa le dijo hasta aquí y no pienso poner ni un real a la reelección.

Realidades 1. Otro también la tierra del ganado bravo quien también desistió porque no creía en la reelección se dice que es cuento ya que fue Contraloría quien le sugirió abandonar el barco.

Controlado. Pacha publicó el decreto que extiende el control de precios por un semestre más, revisando las gacetas, de seis en seis meses, se ha ido casi el quinquenio de su mandato.

Quién sabe. Me dice un jubilado que tiene días de estar llamando al centro jurídico de la universidad de la Colina y nadie le responde el teléfono. ¿No era que las vacaciones terminaron el 1 de enero?.

Calentura. Ahora la fiebre está en la palabra constituyente, porque aquí todo es moda cuando dicen matar es por partida doble, en 1993 era la misma palabra, referendo, y el pueblo dijo no; en 1998, era referendo, y el pueblo dijo no y ¿por qué ahora dirá sí?

Fraude. La gente de la plaza de la democracia confirmó que son 7 los que denunciaron que les habían tomando sus datos de una lista de asistencia de los cursos del Inadeh y se los pusieron a un presidencial.

Fraude 2. Destapado el tamalito, la gente del Inadeh no le quedó de otra que comenzar un rastreo interno para que cuál fue el ratón de casa que le pasó los listados a los recolectores de firmas.

Por fuera. Me aseguran que la renuncia del vice de la directiva del Cajetón tomó por sorpresa al presidente minero, que no se espera aquello a tan pocos días de hacer ganado el cargo.

Buena nota. Me escribe un docente para decirme que en la escuela Evelio Carrizo de la tierra de la berraquera hay cero fracasos y cero deserción. Cada maestro dicta una materia y se rota por las aulas, así nunca se pierden clases.

Advertidos. Me dice el profesor Rommel que está pronto el 9 de enero y no van a permitir que se borre con conciencia histórica de los panameños. ‘Ni titiriteros, ni seudemocratas electoreros'.

Bonificación. Pregunta un agente de Proteger y Servir si el decreto del bono que firmó el ministro que reza el Rosario, donde decía que serían 300 palos, era para toda la fuerza pública o no porque a ellos solo les dieron 100 palos.

Fecha fatal. Hasta hoy, a media noche, los precandidatos presidenciales tienen para pedir las famosas firmas, ah, pero los libros los pueden llevar mañana...hasta ahora, Lady D., Niño Bonlac y Dimitri son los que pasan.

Derrota. Corrió como pólvora que al padrastro Patacón le dieron raya en la elección del nuevo presidente de la Federación Panameña de Voleibol. Eduardo Guerra se alzó con la victoria.

Abuso. En la calle San Francisco en la Bollo Town, Gaby el hermano del repre de Barrio Colón, ha bloqueado las ventanas de la casa de Monchito. Gaby dice Barrio Colón es territorio ‘limpiao'.