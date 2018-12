Infidencias y confidencias del 5 de diciembre del 2018

miércoles 5 de diciembre de 2018 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 5 de diciembre del 2018

#Modocabreo. Me soplaron que sigue el lío por los bonos navideños en la corte de las injusticias, ahora lo que hablan es que ‘Me Grabaron' destinó esos fondos al pago de jueces y demás personal que laboró en suplencias en juicios.

Reclamo. Me comenta un leguleyo que las reglas del juego no están nada claras en el terreno minero y que hay posible violación a la seguridad jurídica. A la gente del Gil Ponce, qué hagan algo.

Muy grave. Dice don Eloy que cuando un gobierno arremete con antimotines en contra de los agricultores humildes que protestan (caso de Azuero), algo muy grave pasa en el sector.

Abusivo. Y hablando de fuerza, por la tierra del chicheme se quejan de un lince que el día del discapacitado, en el Parque 10 de noviembre a las 11:34, le gritaba a un muchacho con discapacidad.

Conversando. Un politólogo descarriado piensa que el plomero está casi listo para unirse a los ñames; será por la reunión que tuvo con papá Pitufo y el candidato a alcalde. Bueno, que dé el salto antes que quepan en un lada samara.

En combo. Ayer presentaron una denuncia criminal por el crimen ecológico en la ampliación de la Omar Torrijos. Los que están en el baile son Tuambiente, el ministerio de los huecos, el Canal y el municipio de las aceras.

No es lisonja. Me chatearon desde el Instituto de las Becas para decirme que quizás Pacha se equivocó al nombrar a la Niña, que dejó todo hecho leña, y que la encargada los trata muy bien. Xuso, cómo cambian los tiempos.

Trastada. Me aseguran que hay una ejecutiva de Recursos Humanos en un banco agrario que se guarda los recados que le mandaron de una consulta y es probable es que no haya informado del contenido, pero está haciendo daño a los funcionarios que sí saben de qué va el asunto y ahora no respetan a la encargada.

Trastada 2. Al parecer, a la encargada el mandamás de la cartera le contestó que no puede ocupar la gerencia por los meses que faltan de la gestión de los ñames. A mudarse de silla…

Bombita. Se comenta que pronto saldrá a la luz pública un embrollo que tiene que ver con la supuesta venta del agua a una empresa paisa que ya cobró por una consultoría 350 mil kanguros. Como decía Peter: agua, agua, agua…

Alertas. Se supo que este año la gente no va a permitir el juega vivo de todos los años en Calle del Agua, donde el compa y su combo se quedan con muchas bicicletas y los jamones.

Negado. La gente de la plaza de la democracia ya habló sobre la curul que está reclamando uno de la Altiva: que no se la darán…fue la última palabra que dieron. Bien por ti Fano….

Desorden. A los padres de familia, que miren bien en manos de quiénes ponen la vida de sus hijos, ayer el chof del colegial con matrícula 1382, conduciendo de manera irresponsable por el puente Perurena de Arraiján.

Aclaración. Sobre la remoción de la tolda de la Acodero en la tierra de la berraquera, me dice el gobernador que no tiene nada que ver con eso…que fue la gente del Baby Face de la Attt la que dio aquel ordenamiento.