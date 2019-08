Infidencias y confidencias del 5 de agosto del 2019

lunes 5 de agosto de 2019 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 5 de agosto del 2019

Tapadito. Me soplaron que la Corte de las Injusticias está bien calladita sobre la demanda en contra Panamá en la CIDH por culpa de un fallo de la jueza protegida de dos magistrados, uno de ellos el man de la 4X4.

Mutis. Se supo que por la tierra de Victoriano Lorenzo hay mucha decepción con los padrastros electos que guardan silencio sobre los 20,000 kanguros de la planilla. Los mismos males que atacaron en la campaña.

Pulseando. Me cuentan que la revisión de los currículums de los aspirantes a dirigir el Cajetón la hará una comisión que recomendará a los más potables. Médicos y obreros, remando para que sea un galeno.

Calma pueblus. Me soplaron que el padrastro flaco de Chepo recibió a los madugandíes y emberás donde le cantaron unas cositas pero el hombre prometió y después hubo movimientos para el transporte$ y todos felices.

Requisa. Dice que luego de las amenazas en Twitter al presidente, en Boquete, durante el Gabinete Turístico, a los periodistas le revisaron hasta el flash de las cámaras. Algunos de los que entraron ni foto sacaron.

Despedido. El necio pregunta si el comunity manager que botaron sería el único que tenía la clave de las redes inseguras del Cajetón y si van a poner denuncia por la zozobra causada.

Domicilio. Me pide un lector que cuente bien la sopa, que el ex padrastro al que pronto le bajará el expediente de Ancón para el Avesa por el lío de los cheques ‘garantía' no vive en la Décima, se mudó a una suite en la city. Ah, y la teja le cae también al hotelero que cambió el chen-chen.

Prohibido olvidar. Ahora que revivió el caso de Jodebrecht, el jodedor trae a colación la rueda de prensa del 29 de noviembre de 2018 donde la fiscal que no llegó a magistrada excusó la no investigación de un Jimito con dos resoluciones firmadas por Anita, que negó haber investigado al man.

Por pereza. Los residentes de Linda Vista les gusta poner en peligro su vida. En vez de usar el paso peatonal del puente bailey, utilizan el lado donde circulan los vehículos y cuando llueve es más peligroso.

Sálvese quien pueda. La poli y la triple ATTT tienen que poner orden en la entrada de Linda Vista porque las piqueras de taxi brujas y un negocio de mulas pone en peligro la vida de los transeúntes.

Madrugonazo. A propuesta de Oficina Judicial, en el SPA se está proponiendo una doble jornada para los Jueces de Garantías debido a la falta de salas de audiencias y el enredo en la agenda de las audiencias.

Aguafiestas. Me contaron que los residentes de Parque Lefevre están molestos con el repre re-electo porque no hará ningún acto para celebrar los 500 años de Panamá la Vieja. Como así.

Que se apuren. Con el moco caído se encuentran por la Bollo Town debido a que a un mes de mandato ni Chayo ni Eyra no han visitado el Nicolás Solano para ver cómo se puede revivir, lo último es que hasta sin terrenos se está quedando.