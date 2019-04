Infidencias y confidencias del 5 de abril del 2019

viernes 5 de abril de 2019 - 12:11 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 5 de abril del 2019

Coincidencia. Kike, el mandamás del agro, se fue para China con Pacha y la jefa del Instituto de las Becas, que es la esposa de Kike, también se fue para ese país a acompañar a unos estudiantes becados. ¿Qué suertudos?

Extrañeza. Me dice el anuro que ayer había una concurrencia poco usual en la ratificación de Mentholatum como directivo canalero. Hasta los paviolos estaban en primera fila.

Tembladera. Me soplaron que los pasillos de Clayton amanecieron agitados por la barrida que hizo Marcelo. Para suerte de varios, la segunda parte de la movida no se llegó a ejecutar.

Inyección. Se comenta por la tierra del manjar blanco que Motosierra sigue teniendo el control en los proyectos mineros y que éstos aportan al financiamiento de su campaña para ser padrastro.

Re/busca. Los comebollos de Río Congo preguntan al Camaronero si una acera de 1 kilómetro cuesta 100 mil kanguros. Según un maestro de obra, con eso hay para hacer 7 Km.

Orden y disciplina. Conductores que visitan el Casco Viejo por se quejan del tongo Macre que cuando no puede pasar por el tranque que forman los turistas, se baja y manda a poner boletas.

Ripostada. Me dice un ex mosquetero de la Plaza de la Democracia que si una postulación no está en firme no participa de la elección porque nada justifica suspender unas elecciones.

Santa Claus. Me contaron que un padrastro anda reparte que reparte en la altiva, certificados de un súper. Todo apunta al postura de gallina bugabeño.

Incentivo. Se supo que a los Proteger y Servir de turismo, que por un convenio con la autoridad del Chino turístico, reciben 27. 50 quincenal pagados en un solo pago, en diciembre, todavía no han recibido el billete del año pasado.

En vaina. Se comenta que el padrastro transportista del 8-10 ni sus propios vecinos no lo reciben cuando camina por el circuito. Ahora sabe que esos cierres de calles perjudican a justos y pecadores.

Grosero. Me cuenta un periodista que la actitud del actor de las pampas argentinas Bombita fue altanera. Che, te olvidas que si quieres ser reina tienes que tirar besitos. Sos creído.

Despedida. Me informan que las honras fúnebres de la abogada Karla Prado Montenegro serán hoy, a las 11 en la iglesia de Guadalupe.