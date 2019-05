Infidencias y confidencias del 4 de mayo del 2019

sábado 4 de mayo de 2019 - 12:14 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 4 de mayo del 2019

Reunión. Preguntan de qué habló el decano derecho de la Colina y un grupo de abogados y familiares. Dicen que la hija está haciendo campaña política gremial para alguien. ¿Meterá el padre la mano una vez más por la carrera de la hija?

Reunión 2. La pregunta del millón es si tocaron la calidad de las universidades de garaje, una temática más que oportuna.

Peligroso. Me dice uno que tenía la cédula vencida y fue a la plaza de la democracia, y qué creen, estando en el edificio se fue la luz, por suerte tienen planta auxiliar. Cuidado el domingo y se va el fluido. Compra tu rosario.

Billetudo. Me dicen que un candidato a padrastro por Guna Yala contrató una lancha para llevar a los votantes mañana y luego vino el actual padrastro y pagó tres veces más por el mismo bote.

Gorgojos. Moradores de San Isidro, Alcalde Díaz y Quebrada Ancha esperan pronto salir de la marginalidad, el Mopri Plástico los deja hasta dos semanas sin agua.

Mala imagen. En plena vía principal de El Pantanal, cerca del Aeropuerto de Tocumen, hay pataconcitos a ambos lados de la carretera. ¿Qué pensaban los turistas que nos visitan a diario?

Albedrío. Me comentan, con fotografías y todo, que hay carros del Estado que andan sin placa y sin distintivo de la institución a la que pertenecen. Esto sucede en la tierra del chicheme.

Que se apure. Se supo que en marzo Pacha visitó a la joven Cristel que necesita un trasplante de corazón en el extranjero y prometió el billete que faltaba y ya estamos en mayo y nada de nada.

Inmunidad. Y hablando de Pacha, ya dijo que no asumirá la diputación que le corresponde por haber sido mandatario en el Parlamento Centroamericano. Dice que se va tranquilito del palacio de San Felipe.

Izquierdazo. Me dice un jubiloso que le parece extraño que Rigoleto, el abogado del Estado, se haya pronunciado a favor de la inconstitucionalidad del nombramiento de Mentholatum en la junta directiva canalera.

Celebrando. Me escribe un ‘tomasito' de la promoción 11° para que les mande un saludo en honor al aniversario del Instituto Militar General Tomás Herrera.

Frescura. El mandamás de la Casa de Méndez Pereira tuvo que mandar un recorderis a los docentes, administrativos y estudiantes que el lunes se labora con normalidad… el día libre solo es para Meduca y las privadas.

Costalazos. El comentario por el Populoso ayer eran los golpes bajos que le soltaron al Mello en la recta final de la pelea por la comuna del distrito.

Factura. Me dice un anuro que la encargada de Santa Gema se puso muy molesta porque no todos los funcionarios fueron a su cierre de campaña. Después no se quejen, les restregó.