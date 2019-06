Infidencias y confidencias del 4 de junio del 2019

martes 4 de junio de 2019 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 4 de junio del 2019

Comiendo solos. En el recién congreso guna la gente pidió la renuncia de todos los sailas por un dinero no reportado que pagó una empresa gringa por unas grabaciones. Hablan de 800 kanguros por cabeza.

Tembladera. Me soplaron que por los lados del poderoso sector agropecuario, integrado por seis entidades, después del 1 de julio se viene una reingeniería total del sistema de Kike.

Gallo tapa'o. No se extrañen si a Héctor Nueva Generación lo ponen de director general del Pan de los deportes, dejando el la gatera a Diente Frío Cardoze y Sombrita Reluz.

Mano dura. El tongo jubila'o concluye que por las declaraciones del coronel Mirones, viene con todo a poner orden y estaremos frente a un ministro muy distinto al que reza el rosario.

Datito. Dice un anuro que el buen gobierno debe pelar el ojo con la gente que está detrás de los patronatos que se han creado últimamente para ver si de verdad responden a la cultura o a los intereses de algunos.

El man de la foto. El comentario ayer por los pasillos culturosos de San Felipe era que el cineasta ya está preparando para ocupar la silla del ministerio cultural con la bendición de Peter y el Gato.

Empujando. Comenta un jubiloso que los ñames quieren dejarle la papa caliente del bono al nuevo gobierno, esto por el consejito que les dieron los comisionados, pero hay uno que está metiendo la mano peluda.

Pelen el ojo. Me dice un ambientalista que hay empresas que no están en Twitter y que llevan 1 y 2 derrames de combustibles afectando además el medio ambiente y siguen contratadas como si nada.

Así pues sí. Se supo que hace un tiempo la repre, ahora madrastra del 8-5, rechazó una partida comunitaria del municipio para unos parques infantiles y cuando se enteró que uno iba para Playa Leona pidió un receso y luego votó a favor.

Tiro al aire. Me cuentan una analista político que no entiende la demanda de impugnación en el 4-1 porque por un lado es extemporánea y por el otro el Mom-pirry de la locura quedó detrás de la ambulancia.

Es grave. Por la Unión de Azuero de Chepo están molestos con el juez de paz por permitir invasiones de terrenos sin mediar en estos conflictos. En el lugar impera le ley del viejo oeste porque hay personas dedicadas a revender las tierras ajenas.

Reconteo. Me soplaron que la gente del Cadete del 8-1 anda con culillo porque los datos no cuadran. Solo hay que echarle una mirada a las mesas 6228 y 6217 donde los números no están parejos.

Aló Tomás. Por el Parque Feullet en la Bollo Town están cansados del irrespeto de las vendedoras de tarjetas chip y potabilidad numérica que se instalan en ese lugar. Lo curioso es que a la hora de tratar de hablar con el dueño del negocio, nadie sabe nada.