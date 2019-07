Infidencias y confidencias del 4 de julio del 2019

jueves 4 de julio de 2019 - 12:00 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 4 de julio del 2019

Mortandad. Me contaron que pasaron la escoba por la casa de Zambo y en esa barrida rodaron 25 cabezas.

Secretito. Me soplaron que Kike Platanito se fue con culillo por la ‘caja menuda' que manejaba como si fuera una finca platanera y que tenía suficiente chen-chen para pagar salarios a los que contrataba de a dedo.

Viejo librito. Se supo que Chapa, el que aspira a la dirección del Cajetón por los cinco años que vienen, está haciendo ‘lobby' con asesores de San Felipe como de la ministra del Campanario.

Apaleado. Al padrastro Motosierra no solo le dieron con el banquillo en la Cueva, sino que por más que matraqueo a los representante no logró conseguir los votos en el consejo municipal para su copartidario… Mal bautizo.

Ansiedad. Quienes están que se comen las uñas son los funcionarios de la oficina de imagen de una institución de seguridad de Ancón. No saben quién les llegará como jefe y para matar tiempo se la pasan en las redes.

Mala intención. Se supo que el jefe ñame el Elefante Blanco es el responsable del trepa que sube que tienen por violar la escala salarial de la mayoría y beneficiar a los suyos con aumentos de hasta 1,200 kanguros.

Mala intención 2. Entre los beneficiarios hay uno que se hace llamar doctor en economía que ya le dieron 1,200 de aumento por esa jefatura y ahora le duplicaron la ración.

De bote en bote. Al ver semejante fila en la oficina de Recursos Humanos de la Cueva muchos se preguntaban si estaban regalando jamones, pero no era nada de eso, era gente buscando cómo llevar el pan a la casa.

Pelotera. Se supo que el equipo de prensa viajero de Pacha que sigue en el Palacio de San Felipe se está afincando para que lo manden a los ‘Estates' para el evento de Mariano. Xuso, pesan esos viáticos.

Fantasma. En la Bollo Town, el comentario en el Parque Feullet es donde está el Gallito Chiricano de la regional del Ministerio de los Huecos y su carnal, el dormilón.

Casasola. Me cuentan que Pope, el man de El Espino, es presidente del consejo municipal de San Carlos, tesorero del Consejo Provincial y padrastro suplente. Qué gula.

En aprieto. La alcaldía de Chitré no es la única que la dejaron en rojo; que la de Santa Gema tiene una deuda de 90 mil kanguros en luz y eso lo tendrá que pagar el Compadre o lo dejan a oscuras.

Al hígado. Aplausos recibió el buen gobierno con la aprobación, en el Consejo de Divisa, del proyecto mediante el cual se inhabilitará a las empresas con acuerdos de delación y las hayan confesado delitos.

Experiencia. Me dice María Eugenia que ella y su esposo no acaban de llegar al aparato estatal, como lo aseguran en la tierra de los molinos de viento: ella tiene 16 años y él 38, y no está jubilado.