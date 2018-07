Infidencias y confidencias del 4 de julio del 2018

miércoles 4 de julio de 2018 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 4 de julio del 2018

Despilfarro. Me escribe un culturoso para decirme que por el Instituto de la Cultura se gastan el poco en billete que hay en cámaras y en los baños no hay ni siquiera papel higiénico.

Despilfarro 2. Asegura que se gastaron un montón de dinero reparando la entrada del edificio y que hubiera sido mejor que la dejaran como estaba porque ahora todo es un desastre.

No grata. A la sociedad tica de la manzanita azul no la pueden ver ni en pintura en la tierra de Urracá porque dejó las calles dañadas y ahora nadie da la cara...las protestas comenzaron y no descartan trancar la Interamericana.

Tajadita. Comenta un anuro de Loma Cová que una Rosa que tiene buco gente en las planillas malditas contrataba por mil kanguros al mes y solo entregaba 300 palos cada tres meses.

Presionando. Un promotor asegura que el presidente del consejo de una comuna que está al otro lado del puente está siendo amenazado por el burgomaestre que fue condenado a varios años a la sombra.

Factura. Se supo que el exdirector de los techos de esperanza de Etchelecuento de la décima provincia no se resigna a perder y alborota a la gente para que le hagan piquetes a la nueva jefa de la zona.

Progresando. Preguntan quién es el hombrón del palacio Luis Emilio Veces que se hizo una mansión por La Loma y se compró un auto de 45,000 kanguros, además siempre tiene un maletín repleto de documentos. No es el mandamás.

Dos pasos pa' atrás. Un dirigente de C3 comenta que al paso que van, llegará el 19 y la licitación de la cárcel de la provincia todavía estará en los pliegos, a juzgar por la velocidad conque manejan el millonario acto público.

Al bate. La que cargará con la herencia financiera, incluyendo la dispensa de los 300 melones, será la Nostradamus Chinchilla que reemplaza a Dulcineo. ¿Y esa no fue la que dijo que el petróleo iba a bajar?.

Prohibido olvidar. Preguntan qué habrá pasado con el caso del casi 1 millón de kanguros que no se ha podido justificar durante los tiempos de la locura en la junta comunal, allá donde las leonas se pasean en la playa.

Publicación. Ya anunció la Cueva de la Cinco de Mayo que este viernes se conocerá la lista de promotores culturales y deportivos, y quiénes son los jefecitos, contratados en las planillas malditas.

Más por menos. Uno que se adelantó fue Pachita, quien tendrá que hacer un par de ajustes en sus planillas porque la gran mayoría está por debajo de los 600 mensuales, el mínimo que fija la ley para los servidores públicos.

Chec, chec. Mucho estrés en una comisión evaluadora que parece podría quedar subiendo y bajando escaleras en el Ministerio Público, incluida una tal María que le está haciendo favorcitos a los premiados.

Vio la luz. Popi le dijo a Álvaro que en este país "hay calles en los huecos", ahora que dirá el ministro mopero... la gente se pregunta: ¿y ese no se va?