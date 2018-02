Infidencias y confidencias del 4 de febrero del 2018

domingo 4 de febrero de 2018 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 4 de febrero del 2018

Mala racha. El panorama para el enchirolao del disco rayao no pinta nada bien después de que la fiscalía de los fulos rechazara la petición de fianza de la defensa.

Mala racha 2. Y hablando del proceso, la jueza le dio hasta el martes, antes del carnaval, para que la defensa apele, de lo contrario llevará el asunto al departamento de Estado.

Unos sí, otros no. Ahora que se habla otra vez de la mala praxis en salud, los pacientes piden que se incluya en el proyecto, y con multas ejemplares, la falta de medicamentos e insumos.

Medida. Me dice una paciente que fue atendida en el Santo Tomás que ella quería pagar la totalidad de la cuenta pero allá la obligaron a ir a trabajo social para que hiciera un arreglo de pago.

Nepotismo. Con nombres y apellidos dirán todos los altos cargos en salud que están en manos de familiares y amigos de los máximos jefes. Dicen que los salarios son casi de ministros.

Suertudo. Se comenta que hay un padrastro de la patria que antes vendía huevos y ahora es dueño de una mansión en Costa del Este y de varios apartamentos en zonas yeyés.

Pacto misterioso. Me dice un anuro que aparentemente aparecieron los Pegasus con muchas grabaciones de audio y que la consigna o pacto es tu no tuviste pinchadora y tampoco yo.

¿Será necesaria? Los que viven como gorgojos por el salvaje oeste se preguntan cómo es que se fumigarán casi 30 melones en asesoría para el Idaan cuando Pacha jura que la promesa de agua 24 /7 está casi cumplida.

Bellacos. La sacada de los buses nevera porque no estaban legales ha desatado una piratería agrandada y violenta que se ha adueñado hasta de las paradas de los metrobuses.

En guerra avisada... Están advertidos los tuiteros, la ‘policía' digital de la plaza de la democracia no tendrá libre durante los días del carnaval…¡Si no me cree pregúntele a Poncharelo!

Confesión. Dice Rigoleto que si lo llaman del palacete para ofrecerle una magistratura responderá que no... ¿será que después de lo que pasó en la Asamblea se le quitaron las ganas?

Coge fuerza. Me contaron que metroman se reunió con los técnicos chinos que vinieron a ver cómo será el tren hacia la Altiva que ha levantado envidia en toda la región…!La vaina va en serio

Taquillando. Me soplaron que la cabalgata de la feria de la Candelaria estuvo full-full con corceles y amazonas hermosas. Por allá vieron a Bin Bin, el delfín de Pacha, Chespi, José el constructor y doña Chela.

Elecciones. Nada alentadoras se vislumbran las presidenciales ticas de hoy, el pronóstico es que ninguno de los seis con más preferencia alcance más del 40 por ciento para no ir a segunda vuelta.