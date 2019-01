Infidencias y confidencias del 4 de enero del 2019

viernes 4 de enero de 2019 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 4 de enero del 2019

Cráter financiero. La sesión del Consejo Municipal de Santa Gema se convirtió en la sesión de los lamentos, la chief encargada habló de un déficit de 3 melones. Y eso que acaba de comenzar el 19.

Insalubre. Y hablando de hospitales, me dicen que los sanitarios del Nicolás Solano parecen ‘barriga de borrachos', ojalá Mickey Mayo se de una vuelta para que vea bellezas, y con servicio de aseo privado que dejó un ex viceministro de salud.

Al revés. Me dice un jubilado que todavía no acaba de entender esa ley electoral que obliga a oficializar a los vice de los precandidatos independientes sin saber si serán parte de la terna que puede correr.

Se quedó. Hasta ayer tenían los independientes para inscribir su compañero de fórmula. El profe de las letanías dice que no acudió a la plaza de la democracia porque no se iba a prestar para semejante ridiculez.

En la papa. Y hablando de vices, el duende gramático anda buscando el significado del término independiente porque los tres que anunciaron ayer han formado parte de gobiernos pasados y (casi) presentes.

No jueguen. Me escriben desde el municipio de Barú en la Altiva para decirme que hay trabajadores que no han cobrado dos quincenas y los décimos y el jefe de la comuna anda repartiendo plata en su campaña política.

Cíclico. Sigue circulando los saquitos de arroz compita con la etiqueta product of Guyana, ¿serán las que trajeron para las ferias navideñas o es una nueva compra de la gente del Ima?

Ahora sí. Me aseguran que Mariela, la del grupo de los leales al dueño de los súper casi 100 sigue siendo disco, Pacho la invitó para que sea postulada por los gallos al quedar fuera por las reservas de Akuaman.

Lo buscan. En el palacio municipal Luis Emilio de la Bollo Town buscan al funcionario apodado garganta profunda. Y pensar que no deja de reírse, fue la única pista que me dieron.

Laberinto. Por los lados del Ambiente, luego de una intensa campaña para tapar el tamal, la comisión encargada de los temas técnicos de la isla que fue penal quedó en veremos y casi disuelta, le echaron tierra y se olvidó del tema.

Bárbaros. La Dirección del Norte del Ambiente pretende crear la Oficina de Costas y Mares para nombrar más botellas, digo funcionarios; pero esa región de la capital no tiene ni costas ni mares.

Engaño. Pregunta la profe Ileana: ¿es posible aprobar asignaturas en las que se fracasó en 15 días con clases de 40 minutos? Un engaño real del sistema educativo. Toma nota Ricky.

Expediente. Me dicen que un exdiputado ñame ahora en otro partido político le piden cuentas sobre unas partidas destinadas para la compra de terrenos por un nosocomio en el área norte.

Distancia. Se supo que las autoridades del MEF tomaron distancia del lío de los ahorros que tiene la cooperativa de funcionarios, que la regulación de éstas es asunto directo del Ipacoop.