Infidencias y confidencias del 4 de agosto del 2019

domingo 4 de agosto de 2019 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 4 de agosto del 2019

Filos y cuchillos. Me informan desde la cueva de la 5 de mayo que dos madrastras de la locura, la más joven y la más madura se la enfilaron a Miguelón, el de la triple T por el asunto del negociado de cupos.

Filos y cuchillos 2. Se supo que la cosa no quedó allí ya que estas madrastras van a encabezar un movimiento para que se inicie la investigación ante el MP. A correr se ha dicho.

Remate. Por allí me dicen que desde que un expadrastro de la comarca guna perdió las elecciones como diputado anda vendiendo sus yates, casas y carros y otras propiedades.

Fiesta. Se supo que en el bastión que le queda a Pacha en la entidad más insegura, los aumentos de $alario cachimbone$ salieron de un plumazo. Los de Anfacss pusieron el grito en el cielo y buco de botellas celebran la conquista.

Fiesta 2. Me cuentan que la aguadulceña está detrás de todo con el rey de Clayton y que los incrementos son de 800 a 1,300 bala$. El tema, aunque inmoral, es legal. Habrá que aumentar la jubilación a 80 años para pagar eso. Golpe mortal al IVM.

Tiro por la culata. Un exasesor de gremio de educadores ve desde las gradas cómo los antiguos dirigentes bajan y suben escaleras en el SPA gracias a sus consejos y a él ni lo mencionan en los expedientes.

Manos vacías. A poco para que concluyan los Juegos Panamericanos Lima 2019, la delegación más numerosa de nuestras participaciones no ha logrado entrar en el medallero. Esto refleja la salud del deporte nacional.

Músculo. Se conoció por los lados de los músicos que en los próximos días anunciarán un frente común de unidad para enfrentar a los promotores que están intentando pescar en río revuelto con el proyecto de la madrastra explosiva. Vienen duros y fuertes.

Arrebata'o. Me contaron que un padrastro de la Altiva gallito se monstroseó en contra el poder económico diciendo que hacen negocios con la gasoline y las terminales. A qué patrón le caerá esa peña.

Tripeando. Me soplaron que a muchos no les cayó bien que un nuevo jefe medio del Instituto Culturoso, en menos de un mes de trabajo, ya se haya ido a conocer las tierras de Pura Vida Mae. Ojo cineasta que eso no suma.

Yo opino. Me dice el jurista del cuello de tortuga que no crucifiquen al Judicial por no conceder prórroga sobre prórroga en el caso Jodebrecht. Esos expedientes no son a perpetuidad y los investigadores debieron estar a la altura de las circunstancias. Saque usted sus propias conclusiones.

Calidad de vida. La calientita por los cuarteles de los apaga fuego es que el ex, que le mete duro duro a la oración, estaba de vacaciones por la tierra de los aztecas y ahora anda viendo qué cuatro por cuatro comprarse.

Un poroto. Me contaron que por la calle El Milagro en Burunga fue arreglada con perfilado beneficiando a unas 100 familias. Arriba Macaracas.