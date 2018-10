Infidencias y confidencias del 31 de octubre del 2018

miércoles 31 de octubre de 2018 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 31 de octubre del 2018

Caliente-caliente. Me soplaron que la temperatura en la tesorería del elefante blanco sigue revuelta con la investigación de la caja menuda y ahora el tesorero, una jubilada y otra dama no saben nada del asunto.

Mea culpa. Asegura la gente de la plaza de la democracia que el enredo de si algunas curules estaban o no guardaditas en la ñamura fue un error meramente administrativo, de ellos, y no una falla técnica.

Coge fuerza. Otro que apoya la iniciativa de meterle el bisturí al Cajetón es Akuaman, según el candidato, la prestación del servicio de salud debe estar lejos de lo relacionado con las pensiones. Y está dispuesto a poner el pecho.

Tongo bota'o. Me dicen que uno que no abre la boca ni para saludar en las reuniones del consejo provincial es el mandamás de San Carlos. Como perdió, ni los repres lo miran. Xuso, cómo cambian de rápido.

Pidiendo cacao. Me aseguran desde el paraíso guna que el padrastro declarado non grato que tenía a sus suegros octogenarios en la 080 pidió la derogación de la resolución y prometió ante todos que no cometería más faltas.

Mala praxis. Me dicen que en el Tercer Circuito Judicial hay denunciantes que al no obtener resultados favorables vuelven a presentar la misma denuncia, incurriendo en gastos innecesarios.

Oro verde. Alguien que sabe, porque lo ha visto, dice que por la frontera con los paisas, por el lado de Jaqué entra un chorro de plátanos que nadie ve, o sea, son invisibles, aunque vienen del país hermano.

Oro verde 2. Según el susodicho que sabe la vaina, los fronterizos sí saben, pero miran para otro lado y la carga de cuyacos llega tan lejos como hasta Yaviza, puerto Quimba y la 24. ¿Dónde están el IMA, Mida o Minsa?

Llenura. Me contaron que en la contienda de los ñames, en la berraquera, los que se comieron la mitad del pastel son el Pacific Blue y el menta'o Nano, pero quien pagó la parranda fue la gente de Pesé. ¡Nadie sabe pa' quien trabaja!

Estrechez. Los vecinos de calle 55, en Los Cántaros 2, están molestos porque una iglesia se tomó más de la mitad de un paño de esa vía para instalar 5 toldas para actividades que tienen.

Estrechez 2. Lo peor del asunto es que, sin permiso ni nada de nada, colocaron las toldas y han jodido a medio barrio que no puede pasar en auto por el lugar. Lo increíble es que las toldas son de la Junta comunal 24 de Diciembre.

Desventaja. Me dicen que el ministro de pasillo de la décima, ni con toda la ayuda del compadre y del pasiero del IMA, superó los votos de Santo Tomás, le faltaron 8 mil.

Pasando páramo. Me escriben moradores del Níspero de Coronado para decirme que el Mopri Plástico del instituto de la gotera los tiene hace dos semanas sin el recurso hídrico.

Escándalo. El regalito de 27 melones a los padrastros para canjear los magistrados de la Corte será un megaescándalo y, además, el cují está en el artículo 345 del presupuesto.