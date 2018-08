Infidencias y confidencias del 31 de agosto del 2018

viernes 31 de agosto de 2018 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 31 de agosto del 2018

Brincado. Me sopló un comemono que el repre que fue dado de baja por los lados de Chepillo se prepara para correr por la comunidad donde la vista es alegre.

Publicación. Se supo que en los próximos días pedirán al director de la loto que revele los nombres y funciones de todos los emplanilla'os de su 080 y 172.

Cancelado. Y hablando de la loto, preguntan si los melones asignados a consultorías es para buscar el producto que reemplazará al gordito de 2 palos que poco se vende.

Cacería. Se conoció que hay fuertes movimientos dentro de las candidaturas de la ñamura para captar el apoyo de un padrastro del 8-9. Le inclina la balanza a cualquiera, eso dicen.

Reclamo. Hoy, último día del Embajador al frente del cajetón, la gente de Panamá Norte lo declararon non grato porque nunca puso la primera piedra del hospital de la área.

Alzaíta. Y hablando del Cajetón, me dicen que una Bety, que metió a hija y la hermana en la institución, y ahora se autonombró jefa y anda amenazando a los de comunicaciones.

Pasa'os. Un pavo me informó que un bus de una escuela que lleva el nombre de una poetisa anda haciendo proselitismo con personal de un padrastro del oeste.

No cuadra. A la gente de la procu piden revisar las auditorías que levantan los agentes de la DIJ del tercer distrito judicial porque, dicen, no plasman toda la realidad.

Variedad. Por ahí andan investigando cuál fue el criterio para calcular el monto de las demandas de los envenenados porque unos pidieron 6 melones, otros 5 y otros 150 mil kanguros.

Caminante. Me dicen que viene un chiricano viene caminado desde su tierra con la meta de llegar al palacio de San Felipe, para pedir una casa que le prometieron para sus hijas.

Citado. Entre las cosas que los padrastros quieren del mandamás de Tuambiente es cómo se hizo un estudio de impacto ambiental en un día y si eso no es una violación ambiental.

Ingeniosos. Con una protesta musical, los estudiantes del América le pedirán a Pacha que les suelte el billete para viajar al Norte, al desfile de la Hispanidad.

Perdidos. Me dicen que la Rosa que no canta tiene rato que no reparte patitas de pollo. ¿Tendrá que ver que el Camaronero le congeló el salario de los dos hijos y una hermana que estaban en la 080?

Olvidado. Me llamó un jubilado molesto porque el natalicio de Octavio Méndez Pereira, el primer rector de la Universidad de Panamá, pasó sin pena ni gloria y eso que se le considera el maestro de la juventud panameña.

Negado. Al exjefe de la locura, el Vara de las garantías le negó el viaje hasta la Cueva de la Cinco de Mayo para poner una demanda en contra de Me Grabaron.