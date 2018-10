Infidencias y confidencias del 30 de octubre del 2018

martes 30 de octubre de 2018 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 30 de octubre del 2018

Ordenamiento. Me asegura un catedrático de la Colina que hace poco llegó una nota de una fiscalía de investigación para que separen del cargo a una funcionaria responsable de las finanzas.

Frescura. Un anuro que sabe de leyes pide a ‘Me Grabaron' que ponga orden en el edificio 725 porque los jueces y magistrados casi nunca están en las oficinas.

Maltrato. Me cuentan que por la tierra del sombrero pinta'o un ministro agredió con palabras a una colega de la televisión, todo porque los ñames no fueron a votar en masa.

Por fuera. De ya pa' ya presentó la renuncia el ministro Motosierra...la carta enviada a Pacha tiene fecha del 29 y se retira el día de las brujas. ¿Volverá a intentar llegar a la cueva en el 19?

Por fuera 2. Al final de la tarde, trascendió que Kike, el mandamás del agro, estaba recogiendo sus chécheres para ir pa' lante y sin piquera. ¿Será que retoma la venta de chicharrones?

Tiembla tierra. Me soplaron que en el mes de la patria vienen 408 nuevos cupos de taxi para la décima provincia. Los palancas preocupados ya que no saben qué hacer para sobrevivir.

Súplica. Tal como se lo adelantamos, los darienitas le ruegan a Mickey que les entregue, funcionario y equipado, el hospital y el centro de salud que comenzaron en los tiempos de la locura.

Viveza. Me cuentan que pronto reventará un escándalo por las invasiones para crear templos religiosos, movimientos orquestados por un repre del west que dice trabajar en pro de los jóvenes.

Irregular. Dueños de terrenos en Almirante piden a la sede citadina de la Autoridad de las Tierras que ardite las adjudicaciones con supuestas autorizaciones de los propietarios. Los afortunados son exfuncionarios.

Abuso. Usuarios de la sede regional de la Procu en la Décima provincia se quejan de un seguridad que exige que se le diga de qué se va a hablar en el despacho. ¿Nueva disposición?

Favorecido. El exmandamás del banco del agro arrasó en las primarias ñames alcanzando el 65% de los votos. Por aquellas mismas tierras antoneras, el nieto del maestro Elías dejó en el camino a la alcaldesa.

¿Apuro? Me aseguran que en complejo hay reportes de pacientes que les dan salida de forma apresurada y se complican o empeoran, pues salen sin estudios completos o sin terminar terapias.

Regañadera. Me dicen que varios funcionarios que fueron a pedir traslados de partida a la Comisión de Presupuesto salieron bien regañaos. A la dama de la cultura prácticamente le dijeron que vivía en la nebulosa.

Regañadera 2. Otro que no se escapó de la pelonera fue el chino del turismo, ante los reclamos de un padrastro del norte por un proyecto, éste ripostó: A mí no me venga a regañar.

División. Me aseguran que Ricaurte y Mery, acompañados de candidatos a padrastros, a repres, delegados y bases del Partido Popular, anunciaron la conformación del ‘Movimiento de Populares' con Ancia-nito.