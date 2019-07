Infidencias y confidencias del 30 de julio del 2019

martes 30 de julio de 2019 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 30 de julio del 2019

Desfavorable. Me cuentan que un fallo de la tremenda corte no favoreció a una alta funcionaria de la Colina que apelaba por aquellos lares para que le reconocieran un título de maestría de la ex Unión Soviética.

Guinde. Se supo que la seguridad del coloso Rod Carew tienen dos quincenas que no les pagan. Preguntan y preguntan y nadie les da respuesta del chen-chen que ya se ganaron y que necesitan pa' poner la paila.

Buco cariño. Me soplaron que hay 40 mil razones para que un mandamás y una presi de un consejo municipal estén felices. La razón es la donación de un contratista que amplía una carretera.

Tranquilidad. Un jodedor me escribió que estuvo por La Pita en Capira y allí conoció la casa de campo del fiscal electorero que tiene dimensiones pequeñas pero elegantes, tres carros y seis perros.

Pa' la mecedora. Los que están rojos de la envidia son los comis de la 91 y otro conocido como ‘Maletín' por los retiros. Preguntan por qué a unos si y a otros no y a otros que tenían el pie en el carrito de la jubilación se les benefició.

Escaner. Un leguleyo de la Cueva me comenta que las que están caminando de espalda a la pared son las guardias del ente de inteligencia porque el mandamás le gusta pasarles vista de los pies a la cabeza.

Buena memoria. Ahora que el independiente que fue la estrella copiando firmas piensa en su partido político, el jodedor pregunta cuándo va decir qué fue lo que pasó el último día, que en vez de sumar se descontó rúbricas. Seré yo maestro.

Repatriación. Se supo que por los lados de la migra una mayor que se aferró tanto al puesto por aquellos lares que ahora llora para que no la devuelvan a la sede de Proteger y Servir.

Metiche. Por los lados del ministerio laboral llegó un chief de Trabajo que se deja gobernar por una ex-funcionaria que ocupó el mismo puesto. Ojo ministra con eso.

Tongo bota'o. El que mira los toros de la barrera es el ex embajador del Cajetón, que ahora sugiere que el cuadro básico de medicinas se licite y el que gane tremendo paquete lo fabrique aquí mismo. ¿Qué les parece?

Intranquilos. Cerraduras de carro forzadas y llantas pinchadas en la calle del Viento del Cerro donde opera la diabla vegetariana y el mecánico chimbo.

Militarismo. La macaraqueña que pusieron en la oficina de los techos de la ciudad del bollo tiene todo revuelto. Viene de los tiempos de Pacha y pasa por los departamentos diciendo a quiénes mandará a botar.

Cumpleaños. Con una misa y los artista de la dirección culturosa del Justo Arosemena, la triple T celebró sus dos décadas. Muchos aprovecharon para mover el esqueleto al ritmo de la plena de Arcadio Molinar, Sócrates y Micky.