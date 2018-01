Infidencias y confidencias del 30 de enero del 2018

martes 30 de enero de 2018 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 30 de enero del 2018

Saltó. Me dijeron que el Mesmeto del negocio de la lencería dejará el disco rayao después del triunfo del grupo de Akuaman. Arenita comenzó a sumar.

Guiness. El conteo que llevan los propios catedráticos pone a Macondo a la cabeza de los países con más abogados, dicen que hay uno por cada 183 panameños.

Multa. Al primero que le sacaron la tarjeta roja por adelantar la campaña fue a Cortizona, quien apelará la sanción de 150 palitos que le impuso el tribunal electorero de la plaza de la democracia.

Emberracaos. Alborotados quedaron los de la cueva de la 5 de mayo porque el informe sobre las magistradas no llegó. Se escucha insistentemente que ofrecen buen billete por los votos.

Se recupera. Para los que preguntaban por el exministro que fue corneado por una vaca en su finca, está en franca recuperación de las costillas fracturadas.

Daño. Dice un diputado santeño que el lío de la manzanita azul le ha hecho mucho daño a su familia y que los ataques por las redes les llovían de todos los costados.

Secreto. Lo que ya no es un secreto para nadie es que Pacha entrevistó a las cuatro fiscales y se decidió por la Moorenita porque era la más potable. ¡De lo que salvaron las otras!

Ganancia. Y hablando de nuevas magistradas, el Chamero y el Bara seguirán cobrando un par de días más porque la ñamura no tiene los votos para la dilatada ratificación.

Ya lo saben. En el país donde hay un vicepresidente a la sombra por las coimas de Jodebrecht, la procu de Macondo dijo que el país no será ‘cueva' para esconder el dinero de nadie.

No parpadean. Me soplaron desde la Altiva que un grupo de padrastros de la ñamura quieren crear un patronato brujo para el Keny Serracín. Juancho, Tino y Pepito están en la mira.

No y no. Nada contento salió el abogado que habla con los equinos porque le volvieron a decir que no hay prescripción por los indultos y el proceso sigue en pie hasta que venga el man que está esperando que los fulos le den calle.

¿Será cierto? Corrió como pólvora que el camaronero había despedido a una de las jefas que tiene relación con las auditorías.

Vergüenza. De la noche a la mañana los arraijaneños se quedaron sin oficina para pagar el agua. Dicen que cuando preguntaron por el cierre del local les respondieron que era por morosidad.

Corredera. Que con el embrollo, digo secuestro, de la famosa y rentable feria come bollos hay uno con lomotil porque van a salir muchas cosas a relucir dentro de los contratos Bunau Varilla.