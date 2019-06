Infidencias y confidencias del 3 de junio del 2019

Glosas de la realidad política de Panamá del 3 de junio del 2019

Referéndum. En tiempos de reforma constitucional, no se puede olvidar que en 1992, al introducirse en la Asamblea temas no consensuados, provocaron el estrepitoso No. Ojo con lo que se incluye y hace que se repita la historia.

A lo grande. Me soplaron que una empresa que es, aparentemente, la favorita con los camisas rojas, vende carros, chalecos, toda clase de útiles y ahora entra en la licitación de las armas de fuego.

Garrafón. Me cuentan que un hijo de la mandamás de la comuna del manjar blanco, nombrado por Motosierra en el ministerio Laboral no tiene funciones, como le dice el camaronero a las botellas. Será que su tío Melchor evitará que lo boten.

Negocitos. Me preguntan qué fue del comisionado que en el 2014 se vio envuelto en un enredo por la compra de gorras y camisas ‘con cámaras' y que ni los políticos se le salvaron. Era conocido con el apodo de LCD.

Exiliado. Según el boletín interno del Jardín de los Olivos, mandaron a un comisionado para el servicio de fronteras ya que su protector era el ex-ministro que me tiene los pelos de punta.

Ya pa' qué. Hay una señora de Movin que se la pasa haciendo recomendaciones al buen gobierno, pero porque no lo recomendó en los cinco años donde tenía todas las influencias para estas cosas.

Insuficiente. Me dicen que si no incorporan la eliminación de la prueba idónea para investigar a un padrastro en el paquete se reformas el cambio constitucional será acomodaticio.

Canallada. Se supo que en varios ministerios los jefecitos están haciendo una lista del personal que pone sus cargos a disposición a finales de mes. Como no se quieren ir solos, están llenando el listado con nombres al azar.

Zozobra. Me cuentan que que por los lados del Movimiento Progresismo ronda el estrés porque a pesar de haber llevado la bandera de los grupos no inscritos no los han llamado para formar parte del team del nuevo gobierno.

Mr. Viático. Por los lados de la Colina crece el descontento con las cafeterías y acusan directamente a uno que dice que nunca ha trabajado y ahora que llega a mandamás ha demostrado que puede vivir a punta de viáticos.

Regalón. Por los lados del consejo provincial de la décima, me soplaron que Pablito hace fiesta dándole combustible a repres que aun no han tomado posesión, todo esto con el afán de seguir en el potro para el periodo que se avecina.

A oscuras. Me cuentan que el hospital de los baruenses está sin luz por un transformador y así quieren atiendan porque la plata de San Felipe es para el censo preventivo y no para otros imprevistos.

Apelación. Una billetera comentó que la familia de la fundader de Arraiján jura y perjura que las elecciones para los padrastros del circuito fueron fraudulentas porque no ganó. ¡Ay madre!