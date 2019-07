Infidencias y confidencias del 3 de julio del 2019

miércoles 3 de julio de 2019 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 3 de julio del 2019

Mal ejemplo. El cadete del barco hundido no deja su mala práctica con las damas, esta vez insultó a la jueza segunda del tribunal electorero y la comparó con la tremenda Corte.

Al trote. Comenzó la repatriación de los comisionados y sub que andan por otros entes, se conoció del primer grupo de 13 que los hicieron regresar al Jardín de los Olivos y a las fronteras.

Botellerío. Me dicen que en el Ministerio de las Casas hay tal exceso de personal que asignan a una secre a custodiar la caja menuda para comprar lápices y bloques de papel.

Agachadita. Me soplaron que la asistente de la Niña, ahora madrastra, sigue de segunda en el Instituto de las Becas y ya no se acuerda cuando gritaba que las becas eran para los candidatos ñames.

A lo callao. Me cuenta un analista de la vieja guardia que con la elección de la segunda subsecre de la Cueva quien mostró su músculo fue Akuaman, ganando el pulseo al dueño de los casi 100.

Caliente caliente. Me dice un entoga'o que corren las apuestas para que Lady D. llegue al palacio Gil Ponce, empujada por fuentes internas del piardí. Dice el necio que es mejor tenerla ocupada en este ocio.

Mantequilla. Los analistas de café comentaban ayer que al que no se ha mencionado para nada, es al ex fiscal Poncharelo, ya que parece que lo pasaron por mantequilla.

G-2. Lo que viene bajando es el desmantelamiento de la red de espionaje que tenía Picuiro en cada institución para saber qué información pedían los periodistas.

Denuncia. Se comentaba ayer que una denuncia contra la suegra del bartender por peculado viene cayendo. A buscar los informes de trabajo, papá!

Ojo. Más de uno con el ojo pela'o en las designaciones en la 5 de mayo. Dicen que las direcciones serán más de lo mismo y aquí todo sigue igual. ¡Más planillas!

Apuraito. Me soplaron desde los pasillos de Clayton que uno de los candidatos a dirigir el Cajetón fue visto haciendo arreglos de pagos a último momento. ¿Será que le dieron el paz y salvo?

El que sabe sabe. Me dice un entoga'o que la Procu no puede ser citada a la Cueva porque ella, Rigoleto y los magistrados no son nombrados ni ratificados por los padrastros, ellos solo los aprueban o los rechazan.

Maldad pura. Que la gente del Buen Gobierno tuvo que crear cuentas nuevas de redes sociales para San Felipe. Muchos creen que no debieron llevárselas los que salieron.

Bien pasa'o. Por Protocolo de la Corte hay un ‘chof' conocido como dinosaurio que utiliza el carro de la institución para diligencias suyas. Aparte, si alguien quiere un mandado, hay que darle el salve.