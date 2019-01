Infidencias y confidencias del 3 de enero del 2019

jueves 3 de enero de 2019 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 3 de enero del 2019

Lealtad. Me soplaron que la seguridad de la Cueva estuvo muy estricta durante la instalación de la segunda legislatura del quinto periodo de sesiones ordinarias, ni dejaban a los fotógrafos de las instituciones tomar fotos mientras hablaba la presi del Justo Arosemena.

Lealtad 2. Y hablando de sesiones, aseguran que al vocero del dueño de los casi 100, le permitieron interrumpir dos veces a Pacha gritando ‘liberen a Martinelli', hasta que alguien le respondió ‘Martinelli para La Joya'.

¿Diarrea o frulo? De los 9 magistrados de la Corte solo asistió a la Asamblea el hermano de Caín, y hubo algunos diputados ausentes, como el gato con botas. Tampoco fue el Camaronero, a quien la Patrona le dedicó parte del discurso.

Paquetón. Y hablando de la instalación de la sesión, ahora, cuando han pasado cuatro años y seis meses, Pacha sale con otra bombita para crear más incertidumbre política y dejarle al nuevo gobierno otro compromiso.

Revuelo. Y hablando de la quinta papeleta que anunció el mandamás de San Felipe, no descartan que la idea de traer ese tema a colación fue de Mentholatum y de Mickey Mayo.

Rebotado. A otro que no le fue muy bien en la Cueva fue al fiscal de la Peña, al que los seguridad no le permitían el ingreso porque dice que no conocían. ¿Será que sabían que su periodo se le venció el 31?

Poderosa. Me soplaron que la mano derecha del Camaronero, ‘la secre' Jessica, la que se llevó para que controlara la cadena fría, tiene un tremendo particular que tiene luz escolta.

Cadena. Hace unos días me mandaron una serie de funcionarios emparentados en el tribunal electorero; ahora me enviaron la conocida ‘ruta de las firmas', que también tienen que ver con estos emparentados.

Cadena 2. Me dicen que Jonathan filtra las firmas y las manda a su hermano Amilcar, que es jefe del departamento de estadística, y a su esposa, que trabaja estudios electorales, donde se manejan los inscritos en los partidos políticos.

Cadena 3. Me aseguran que Jonathan decide las firmas válidas y las que van al cementerio, como dice el profe de las Letanías, por instrucciones de Lalo...ah, y el conductor de Lalo es el padre de los hermanos Batista.

Fuera de orden. Me dicen que Mentholatum se creía el Chiquitín, con los chistes malos con los que intentaba ridiculizar a los comunicadores que cuestionaban el exceso de fuerza policial en la Cinco de Mayo.

Pa' bote. Mientras en la city el mandamás decía que los periodistas tienen un papel importante en la democracia, en la Altiva una jueza mandaba a la cárcel a una comunicadora porque le invadió su privacidad.

¿Quién será? Me adelantan que Lady D irá irá esta mañana a la plaza de la democracia a presentar su vice. Muchos piensan que se trata de un exministro conectado con el agro… lo único que me dijeron es que es un señor.

Buen dato. La secretaría que informa de los precios de los combustibles anunció que este viernes le corresponde un bajón en los precios. Este bajoncito será hasta el 18 de enero.