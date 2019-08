Infidencias y confidencias del 3 de agosto del 2019

sábado 3 de agosto de 2019 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 3 de agosto del 2019

Bomba. Me soplaron que un ex de la 5 mayo que reside por la Décima pronto será llamado por donde estaba el Intel, pero no será solo porque hay un hotelero que depositó los chequecitos que se estaban venciendo, sino porque eran la garantía.

Fuerzas oscuras. Se supo que un grupo minúsculo de compañeros de la directiva del Cajetón está saboteando el regreso de ‘la vacunadora' al grupo. Contra viento y marea, la señora llega el jueves.

Recogiendo. Y hablando de los directivos del primer piso de Clayton, a uno se le vio sacando cartuchos negros, cajetas y pinturas. ¿Será encomienda para Pinogana o que llevó la hora de bajarse del potro?

La mamá de tarzán. Me cuentan que la presidenta del club de padres de familia de la escuela básica de Membrillo llegó con muchas ínfulas, sin saber que por allá ya saben que está procesada por un casito. Ojo Maruja.

No es lo mismo. Durante la inauguración del nuevo puente canalero todos decían que se encuentra en la entrada del lado atlántico, cuando lo correcto es del lado caribeño, que es límite natural del país.

Qué piquete. Una que dejó boquiabierto a los presentes en una feria comercial fue la secre general de una zona franca en el Atlántico. La chiricanita habló en inglés, mandarín y portugués. !Cómo le habrá quedado el ojo al exchino turístico!

Jodedera. Ahora que está caliente el tema del alquiler de las camionetas para la directiva del Justo Arosemena, un jodedor recomienda que los manden y los recojan en U-ber y de paso nos ahorramos los choferes.

Huevicidio. Me dicen que por la Cueva un padrastro de la locura del 4-3 denunció que hay unos 1000 cupos que van o están repartiendo en la Altiva y culpa al Huevo del enredo.

Tajadita. Me soplaron que un mandamás del banco agrario de los lados del Este, llegando a Darién, cobra su par de $$ por los préstamos, la vaina está revuelta y hay varios clientes que lo quieren a distancia porque les tiene todo encajonado.

Oscurantismo. El único ministerio que salió en cero en la medición de Transparencia de Angelita fue el Laboral, y eso que la ex mandamás Popular se daba golpes de pecho cuando hablaba de su gestión.

Agazapado. Un cliente de la Migra me chatea para decirme que si el man Germán, el de la academia de Perú, manejó todo lo del crisol, sigue aun en su cargo de seis mil kanguros desde el 2011. Cuidado lo arrastra el Lobo.

Relevo. Me cuenta un sin oficio de la Universidad de la Colina que el Eterno Eloy es un pelaíto si lo comparamos con el man que administraba las cafeterías que sacaron esta semana porque iba a paso de tortuga.

Condolencias. Nuestras sentidas condolencias al corresponsal Carlos Barragán, hasta la tierra de la Berraquera, que perdió a un hermano Mario. Las honras fúnebres serán hoy, a las 10:0 a.m. en el cementerio de Chitré.