Infidencias y confidencias del 29 de junio del 2019

sábado 29 de junio de 2019 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 29 de junio del 2019.

Pócima sanadora. Ayer, último día hábil del gobierno de Pacha, también le traía la cura automática para su tercera alergia: el chantaje. Del polen, el sudor de caballo y la doble moral, se supone que ya está bien curado.

Paquetazo. Y hablando de los pendientes que dejan los ñames, para que gente del Buen Gobierno frene el aumento de la luz al 24.5% que les viene el sabrazo deberá desembolsar nada menos que 47. 6 melones de kanguros.

Despedidas. Me contaron que el despacho superior del ministro Kike estaba solitario, pocos del círculo cero. No hubo pizza ni champaña y menos platanitos dominicanos. La despedida fue en solitario.

Despedida 2. Se supo que el gobierno no se acaba y las oficinas del Ministerio de los Subsidios del oeste la habían desalojado. En pocas palabras, se acabó el negocio del alquiler.

Préstamos. Por los pasillos del Mida preguntan si al nuevo mandamás le conviene la repatriación de Roquelita, la que está en calidad de préstamo en el banco agrario y desde entonces es uña y mugre con la jefa.

Sepultado. Corrió como pólvora que habían bajaron al padrastro cadete del 8-1 y que el combo de Ronald era el beneficiado con el voto dudoso.

Palancón. Me cuentan que el cirujano de los 8 mil kanguros en turnos de operaciones sin tener un quirófanos dice que nadie lo baja del puesto de dirección regional de Darién porque viene empujado por el Gato.

Bien monta'o. Me soplaron que un Manolo, que fue alcalde de Santa Gema, fue la última designación de Pacha en el tribunal que persigue las cuentitas pendientes.

Publicidad. Los seguidores del grupo musical The New Spaña Beachers Band, preguntan que si Sam y Larry no forman parte de la agrupación por qué se les promociona para la gira de Nueva York.

En remojo. Me soplaron que los problemas en proteger y servir que vieron en la provincia C-3, también están por reventar en Arraiján.

Horas extras. Me soplaron que el personal que recibió los currículums para los aspirantes a dirigir el Cajetón se quedó hasta después de las 8:00 p.m. revisando papeles y uno de los últimos que llegó fue Bailarini, que va por cinco años más.

Despierten. Dice un jurista que el MP debe comprender que las investigaciones no son a perpetuidad y que no se agarre de noticias pata presionar a la gente del Judicial para lograr los periodos de extensión.

Conchudos. Me cuentan que el Miviot de C3 no quiere recibir el Paseo Marino para no tener que asumir la responsabilidad de cuidarlo y mantenerlo; y pretende que el contratista se encargue de eso también.

Chispoteo. Si luego de 5 meses la auditora de la Feria de la Bollo Town no ha entregado informe, menos lo hará ahora que va de suplente para la Cueva. Recuerde que la mujer del César no solo debe serlo, sino parecerlo.