Infidencias y confidencias del 29 de julio del 2019

lunes 29 de julio de 2019 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 29 de julio del 2019

Camaleones. Se supo que en el Pan de los Deportes hay un selecto grupo de directores que pertenecen a asociaciones de diferentes disciplinas que no hicieron gran cosa y ahora los trasladaron y con altos cargos.

Se prende la mecha. El anuro musical me informa que mañana, por los lados de un hotel de vía España, se formará el tamborito de los promotores, músicos, artistas, sindicatos, cantadores, y en el centro, la madrastra explosiva.

Fallo. Me soplaron que pronto bajarán a una dama de la directiva de la Junta del Cajetón por ordenamiento de la Corte de las injusticias y regresará la enfermera que quitaron por el cuento de que estaba jubilada.

Terminal. Me comenta un santiagueño que cuando la terminal de transporte se quedó chica los transportistas solicitaron la venta del depósito de Etesa que estaba al lado. El gobierno aceptó y llegaron a un acuerdo más social que de negocio.

Terminal. Ahora resulta que gran parte de aquellos terrenos se han usado para otros fines. Todo indica que le pedirán al buen gobierno revise esto que huele muy mal. Ya se habla de nombres y apellidos.

Trabajando. Me cuentan que ya algunos portuarios han regresado al empleo y se olvidaron del bla-bla-bla de la barbie.

Trabajando 2. Se dice que un líder sindical del mar salió de vacaciones y armó una huelga. A él le están pagando, mientras los que no han asistido van a quedar guinde.¡Cosa más grande!

Agachado. Me dicen que hay un Bol Chico Plástico amiguismo de Tavo que quiere evitar la tijera en el registro no tan público de la Autoridad del Mar. Además, es prepotente y travieso.

Ta' hecho. Me soplaron que un padrastro de la locura de la Altiva compró una finquita ubicada en la recta de Gariché por 1.5 melones. Xuso, el man tenía su colchoncito.

Interesante. Me cuenta un jodedor que un exmandamás del Seguro del Agro de Pacha no salía de Montreal, no la city del norte, sino un negocio del west donde la institución adquiría papelería hasta por 10 mil kanguros.

El filtro. Me cuenta un indio chamero que los esposos Alvendras quieren apoderarse de las comisiones de nombramientos en el Miviot y Teduca de Chame. Ojo con Víctor que la negra fue la que caminó.

Ojo con el aedes. En la calle 4ta Río Abajo hay un taller que compró una propiedad y la convirtió en depósito de chatarras. A los responsables de multar este tipo de actividades, que eso perjudica a los vecinos.

Servidumbre. Peatones que usan la Avenida de Las Américas en la Bollo Town donde quedaba la esquina del Sapo, hacen un llamado a que se corrija el espacio tomado ya que es un peligro, ya que se han tomado el espacio público.