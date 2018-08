Infidencias y confidencias del 29 de agosto del 2018

miércoles 29 de agosto de 2018 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 29 de agosto del 2018

Inseguros. Me preguntan si es cierto que el alcalde de la berraquera se fue a Machu Pichu, y a comer mariscos en un lujoso barrio limeño, pues dejó guindao a medio mundo en la ciudad que crece sola.

Inseguros 2. Otra del mentao que me contaron, es que hace rato no paga el seguro social de los funcionarios municipales y tal parece que también se le olvidó pagar el seguro de la flota vehicular. Bárbaro.

Batería. Muchos comentarios circulan por la tierra de Victoriano luego de que un mandamás contrató a cinco abogados que trataron de invalidar una demanda por atropello y fuga por el Cerro Pelao.

Deuda. Me comentan que uno que se fue calladito y sin pagar la factura del roaming fue el pelón exjefe de los alimentos saludables. Dicen que ahora le toca pagar a la recomendada de mamá o a la guarareña que pasea. ¡Ataja Quique!

Sí, pero no. Se supo que la gente que está atizando el movimiento no a la reelección por los que están en la papa no quedó nada feliz con la respuesta tibia de los mosqueteros electoreros.

Sí, pero no 2. Después de explicar que no puede cortar la libre expresión de la población, la pelonera puede seguir, pero sin mencionar nombres ni partidos políticos.

Calentando. Se escucha por los pasillos del instituto de Tocumen que el jefe está preparando las maletas porque se muda para la silla que dejará el Embajador esta misma semana. El consejero ya dio el go.

Conflicto. El mandamás de la ASEP tiene nombrada a una prima de su esposa como secretaria general. La pelota está en la cancha del ministerio de la Presidencia. ¿Qué harán con esa papa caliente?

Contrarreloj. A la presi de la Asamblea se le acaba el tiempo, el viernes se le vence la prórroga de 30 días que pidió a la ANTAI para entregar la planilla 172, 04 y 02. Cuidado con otra multa.

En vainas. Y hablando de Transparencia, se supo que enviaron a la jefa del Justo Arosemena una solicitud para que investigue el nepotismo qué hay en ese órgano. Fueron 14 los padrastros que pidieron investigar, de todos los partidos.

Nada gentil. Me dicen que hay una asistente en una universidad privada en Juan D. Arosemena que debe tomar un curso rápido de relaciones humanas y trato al público.

Alineación. Me escriben desde la alcaldía de Santa Gema para decirme que hay una nueva jefa, la esposa de Peter, que ha implementado eso de que todo el que no se cuadra se va para su casa, y sin retorno.

Vitalicio. Me dicen que Fano, el de la misiva, recibió la queja de un grupo de docentes que ya se jubiló y todavía le siguen descontando el plan de retiro anticipado autofinanciable.

Recuperación. A todos los que escribieron preguntando por la salud del subdirector del IMA; quien fue intervenido quirúrgicamente hace poco, ya fue dado de alta y está en su casa.