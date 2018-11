Infidencias y confidencias del 28 de noviembre del 2018

miércoles 28 de noviembre de 2018 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 28 de noviembre del 2018

Injusto. Me hablan de un fiscal de asuntos familiares de la Altiva que parece anda torcido y pronto sabrá de una queja. Desconoce el tema de violencia doméstica y favorece a maltratados, poniendo en desventaja víctima fémina.

Desespero. Me soplaron que hay un mandamás que está preocupado porque la gente no lo quiere y está buscando revivir auditorías por el 8-6. La people dice que no escupas para arriba porque…

Bomba. Me dice una fuente de entero crédito que el pago a los acreedores y de los dueños de los terrenos de Barú tal vez no se den porque el money que dio la trasnacional se fumigó en otros fines.

Bomba 1. Y hablando de chen-chen, parece que el incumplimiento es muy posible que se presenten acciones legales. Los parroquianos piensan que todo fue orquestado por el burgomaestre del área.

Trastada. Me escribieron para decirme que en la Procu hay una gran cantidad de fiscales interinos a los que los bancos no le aprueban préstamos, uno porque son personas expuestos y segundo porque no son permanentes.

A lo grande. Se comentaba en el parque Feuillet que el que se va a bajar del bus es el chinito Eloy, quien tendrá talima, tllofeos y todo. Se nota que soplan vientos electoreros.

Remezón. Macron enfiló los cañones hacia los tres mosqueteros de la Plaza de la Democracia, de los que dice, sorprendió manipulando las cifras. La jugada afecta a las 90 mil personas que le han dado las firmas.

Confusión. Molestos quedaron los productos de la Altiva con el encargado de la cadena de frío con eso que el mercado público es privado. Será que se le olvidó que le proyecto se licitó por más de 200 melones en los tiempos de la locura.

Rancho prendió. Con el tira y jala que se formó con el grupo de estudiantes de la Colina que apoyan a Ancia-nito, el Flowers reiteró que ‘jamás esta alta casa de estudios debe parcializarse electoralmente'.

Gozadera. La semana pasada se formó en la entidad de los pescaos, por que la administración realizó una fiesta de aniversario de la institución y sólo fueron invitados los VIP y los funcionarios de años fueron negreados.

Gozadera 2. Por los pasillos de dicha entidad, la pregunta más recurrente es si se fumigaron los mil que apartaron para la celebración, quizás hubo vuelto, como no invitaron a los trabajadores.

Al banquillo. Son varios los que tendrán que explicar el lío del PH construido en la servidumbre pública. En lista de comparecencia por el Justo Arosemena están los ministerios de la Gotera, de los Huecos y un ingeniero municipal.

Pal' diablo. Los servidores públicos que laboran en el inac de Veraguas están a punto de cerrar calle, por no hay el bono de los cien palitos para poner la paila, y que contaban con ese dinero.

Billetón. La caja de Zambo anunció la entrega de los ahorros navideños. Son cerca de 30 melones los que pondrán a circular desde este sábado 1 de diciembre.