Infidencias y confidencias del 28 de junio del 2019

viernes 28 de junio de 2019 - 12:11 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 28 de junio del 2019.

No muchos. Fueron trece los que metieron los papeles para la selección para el mandamás del Cajetón. Peter Acodeco, el bombero y Mon son los favoritos para quedar en la terna que mandarán a San Felipe.

Arrebato. Un jurista pregunta cuál es el sofoco por denunciar al inquilino de San Felipe si está a un tris de dejar el cargo y es sabido que se declina la competencia a partir del lunes a la gente de la Procu.

Ojo con eso. Qué autoridad está vigilando los documentación que los padrastros no reelectos están sacando de las oficinas de la cueva. La pregunta del necio es si no irán traspapela'os las listas de las planillitas?

Incapacidad. Me soplaron que por planificación del Mida, de 9 funcionarios, 7 están enfermos y no pueden salir al campo y una doctora que gana 4, 000 kanguros no sale porque su jefa no la deja y los productores necesitando veterinarios.

Parpadeo. Me dicen que el último sismo agarró al tuittero de los naranjitas en los brazos de morfeo porque mandó el anuncio pidiendo la calma horas después, ah y la gente de los apaga fuego le robaron el mandado.

Jefecito. Se supo que el mandamás de Anati en la región este será un viejo conocido de la tramitalogía de planos y papeles de titulación de fincas ganaderas y por eso cobraba billete para sus secuaces.

Por montón. Se supo que la regional de educación de la Berraquera es una planta envasadora: asistentes 1 sin escritorios, administradores sin funciones, inspectores sin oficio, choferes sin carros. Y todos se acaban de inscribir en el piardí.

Locura. Comentan que el mandamás del Cajetón parece que prometió a una experta en sueños madrileños que daría área para sus estudios en la especializada.

Locura 2. El lío es que le hace espacio botando los niños de la sala de psiquiatría para meterlos lejos en Veracruz! Vendrán más ñamesuras de los últimos días de Pompeya.

Qué piquete. Por los lados de Parita, funcionarios de la ATTT se dan el lujo de comer, y no una hora como lo hacen los demás mortales, y dejar el carro G09095 #384 encendido y con el aire a todo meter.

Derechos. Me cuentan que periodistas nacionales y extranjeros que buscan entrevistar a un general retirado quedan molestos porque solicita donación por las entrevistas a través de su agente literario.

A correr. Un contingente de la fiscalía Anticorrupción fue visto por la comarga guna entrevistando a las autoridades tradicionales sobre la piñata en implementos deportivos que aseguraron no haber visto ni en sueños.

Fichitas. Los gremios de docentes están a la expectativa si se van a cambiar los departamentos de currículum y supervisores donde hay juegavivos que, dicen, deberían estar en el sitio donde renace la gente. Ya no caben, Maruja tendrá que agrandar el Teduca.