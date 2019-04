Infidencias y confidencias del 28 de abril del 2019

domingo 28 de abril de 2019 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 28 de abril del 2019

Saco roto. Me cuentan que por el IPT de Chilibre se perdió parte del Fondo Agropecuario de los pelaos. La comunidad educativa se pregunta qué hará el director con esos recursos.

Demanda. Se supo que ahorristas de la fenecida cooperativa de los funcionarios del Cajetón, terminada la entrega del billete, pondrán su par de demandas al Estado por la agonía que pasaron.

Misterio. Se avecina un escándalo en el ministerio de las casa en Bocas del Toro por la emisión de certificaciones de áreas de servidumbre sobre propiedades privadas. Acusan a uno de arreglar las trampas.

Cuesta arriba. Me dicen que el padrastro Fano, en la Altiva, anda metiendo el acelerador para buscar los votos del buen gobierno.

Tiro al aire. Me soplaron que la suplente de un patacón, ahora su rival de Oro, quedó malita porque se pegó a Sucre, en San Francisco y el hombre está flojo por allá.

Calladito. En la visita de Pacha a la tierra de la berraquera se quedaron esperando que soltara nombres de chantajistas, pero en su lugar habló de la gestión de Ramón en el país de los huecos, dijo, de las maravillas.

Favorita. Con el lío de las planillas del Camaronero, son muchos los que quieren saber cómo se llama la cajera de banco del estado donde se cambiaron cheques que totalizaban un melón de kanguros.

Rofeo. Me soplaron que una prima de Macron que labora en la zona donde Panamá es más Pacífico anda diciendo que ya tiene el listado de los que se van cuando el pariente gane, que va a ser la nueva mandamás.

Rofeo 2. Me dice el anuro que la prima del candidato tiene ese puesto directivo, donde devenga 4 mil kanguros mensuales, desde el gobierno de la locura.

Disputa. Me soplaron que uno que está que no le habla ni a su sombra es lengua mocha porque está en guerra santa con su número 2, ya que este inventa actos y no le pide autorización.

Camuflada. Muchos pasajeros se preguntan que por qué la madrastra suplente que aspira a ser principal y que tiene su rostro en los buses pirata no se pone el apellido de casada y más cuando el esposo es el suplente.

Gozadera. Dicen que la Rosa que no canta se siente desesperada porque si deja de ser madrastra ya no podrá andar de jardín en jardín con su séquito y no habrá ni para el abuelito.

Luto. Hace unos días falleció el chino Mauricio, muy estimado en Altos de San Francisco de La Chorrera, y era el padre de uno de los cinco jóvenes asesinados entre 2010 y 2011.