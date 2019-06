Infidencias y confidencias del 26 de junio del 2019

miércoles 26 de junio de 2019 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 26 de junio del 2019.

Lo plancharon. En la fiesta de matrimonio del ministro Mentholatum estuvo la plana mayor de los ñames y al único que no invitaron fue al man de las aceras.

Taquilleros. Descontento total dejó la reinauguración del estadio de Los Santos, los que conocieron al ‘Flaco ‘señalan que no merecía ese show.

De terror. Me contaron que hay una que manejó varios melone$ para un programa informático en el Teduca con la locura y ahora suena para secre general.

De terror 2. Lo bueno, para ella, es que después del ‘manejo' quedó con casa de playa, de campo, apartamentos y varios carritos. Cuidao con el gol.

Escándalo. Corre como pólvora que en dos provincias cobraron miles y miles de kanguros en el Instituto del Seguro del Agro por el aseguramiento de caballos que luego daban muertos.

Apellidos. Me soplaron que una jefa de la Secretaría de Ciencia es tan versátil que cambia sus apellidos en función del gobierno que entra y así se mantiene en el cargo.

Protegida. Y por aquellos pasillos de la ciencia, la sobrina del ex del renacer prepara un viajecito, se va ella y otros más a Francia con viáticos por encima de 16 mil kanguros.

Escondite. Me preguntan a qué se debe que la gerente encargada del banco del productor ha hecho un cambio del gerente ejecutivo técnico de puesto administrativo a puesto técnico, te quieres salvar Amores.

Palanca. Se comenta por los pasillos inseguros de Clayton que la ‘Riri' de la dirección de la atención de los asegurados está buscando un hueco por los lados del Call Center para quedarse, aunque sea con 3,500 kanguros.

Dando tumbo. Por los camisas rojas tumbaron dos licitaciones y ahora las tienen para el 15 y 19 de julio. Son carros tanqueros y camiones de extensión que demoran hasta un en entregarse. ¿Estarán estas compras en los planes de la nueva administración?

La línea. Me dice un tongo jubilado que el coronel Mirones está claro sobre el deber de los agentes, nada de cuidar tiendas, casas y familiares de ministros y directores, y menos hacer súper.

Nostalgias. En el ex reinado de Quique platanito las reuniones están a todo meter, las de transición y las otras. Muchos añoraran los buenos tiempos, los de saco y corbata.

Lío grande. Se supo que tres directores de instituciones, asociados a la cooperativa de Chiriquí Grande y que se beneficiaron con certificados de operación, son los que han provocado el caos en la tierra del oro verde.

Campo minado. Me dicen que el repre saliente de la 24 mandó de vaca a un grupo de funcionarios que no toman vacaciones hace cinco años. Los que entran no pueden nombrar hasta diciembre, cuando vengan esos que están de vacas.