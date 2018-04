Infidencias y confidencias del 26 de abril del 2018

jueves 26 de abril de 2018 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 26 de abril del 2018

Recargada. La que reapareció fue la fiscal que ya no será magistrada anunciando triunfalmente que se reabre, después de un año, el expediente de las coimas o donaciones de Jodebrecht.

Recargada 2. Dice que son 86 nuevas diligencias a bancos, firmas de abogados y otros comercios mencionados en la trama; el anuncio vino acompañado de un movimiento inusual en los ascensores del edificio Avesa.

Negligencia. Me soplaron que viene una protesta contra los galenos de las tierras chepanas por la supuesta negligencia que tiene a unos que otros entre la vida y la muerte.

Negligencia 2. Me detallaron que la gota que derramó el vaso fue el caso de una mujer embarazada a la que le pusieron mucha anestesia, perdió a la criatura y ella sigue en coma.

Coincidencia. En los estamentos policiales hay un matasano nombrado que lleva el mismo nombre del director del Complejo que recoge más de 4 mil palos por aquellos lares.

Jodidos. Me dicen que el licorero de la Altiva está pidiendo más proteger y servir porque David está caliente, además se queja de que en la provincia se jubilan más agentes que en zonas policiales.

Competencia. Se supo que el Mentholatum de las metas de Pacha anda preocupado porque le salió competencia para una alcaldía del oeste; es una ‘repre' que quiere dejar el cerro silvestre.

Botín. Los opinólogos de las redes antisociales se adelantaron a decir que quienes se llevaron los 20 mil kanguros de autoridad de la triple T que dirige el Baby Face podrían ser ratones de casa.

Facturas. Al que están a punto de armarle un tamborito por unas cuentas de 2016 es a Etchelecuento; son varios los que están cansados de subir y bajar escaleras y siempre salen con un cuento nuevo.

Alzamiento. Me soplaron que había un grupo de sin luchas no hay victorias que cerrarían las calles completamente si no le mandaban con carácter de urgencia los 50 palos del subsidio de la huelga.

Alzamiento 2. Los que se levantaron de la mesa de negociación fueron los dirigentes sindicales, dicen que para ir a repartir este billete, pero los empresarios alegan que se fueron a ver un juego futbolero.

Cantinflada. Pregunta un pescador que hace trasmallo que si es cierto que el HD come bollo que presentó el camarón portuario ahora anda pensando en hacer que La Chorrera sea la provincia número 11.

Empujón. Me dice el anuro que puerco espín propone a una Waleska para ocupar una de las vacantes del Palacio Gil Ponce; la recomendada es comadre de la ex Piedra Preciosa.

Una de cal. El ente regulador anunció que los precios de los combustibles, no se salva ninguno, irán para arriba desde hoy. Últimamente ni se molestan en decir la razón por la que la cifra se dispara el relajito.