Infidencias y confidencias del 25 de octubre del 2018

jueves 25 de octubre de 2018 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 25 de octubre del 2018

Palera. El ex director Protección Civil está desatado criticando al gobierno, particularmente por el tema del SINAPROC. En redes sociales el tipo dice que es lo peor del gobierno. ¿Será que piensa que puede regresar?

Olvidadizo. El ex director debería ser agradecido y recordar que con la partida discrecional del presidente le pagaron la cirugía por el balazo que le propinó alguien en un sitio muy privado.

Esperando. En la casa matriz de un banco de la vía España esperan que el vocero oficial de San Felipe, dicen que es por un lío con un proyecto inmobiliario por el oeste del que alguien se quedó con la plata.

Slogan. Me cuentan que la consigna de Ancia-nito es cero traición y hay uno del 88 que pide que se cumpla con esto, olvidando que no hace mucho se la jugaron una al tanque de gas.

Llamarada. Por las redes antisociales esperaban mucho más de la bomba anunciada por el Macron macondiano. Como que el rollo de las 080 ya no enciende las multitudes.

Los blancos. Me soplaron que hay una sociedad que se llama los hombres y mujeres de blanco con buenos contratos de limpieza en el gobierno, lo malo es que los empleados no tienen los permisos respectivos.

Los blancos 2. Dicen que un empleado de dicha empresa fue sorprendido tomando fotos a unos documentos oficiales en un ministerio de San Felipe.

El funcionario. Me comenta que en una playa con mucha arena en Pedasí hay un funcionario de la autoridad del mar que tiene un negocio con los zarpes...piden la vigilancia de los proteger y servir.

El funcionario 2. Siguiendo con la autoridad que regula los negocios acuáticos, preguntan si el código de ética permite que los empleados al servicio del estado tengan aretes y tatuajes.

Beneficios. Me escriben para decirme que hay una empresa de capital foráneo que ofrece en web ciertos atractivos para instalarse en una zona franca, pero al final resulta ser toda una trampita.

Calladitos. Me dicen que nadie da la cara por los permisos de recolección de basura que se dan desde la city a empresas para operar en C3, donde ya hay concesionarias.

No es el man. Un comando ya tiene identificado al autor de la glosa en donde dice que el señor Morales es un tongo bota'o. Dice que se jubiló y que mejor pregunten por otro cocoliso.

Proyecto. Me hablan que hay varios contentos con Roney y Manuel por la iniciativa de ley sobre la defensa de los ciudadanos cuando son víctimas de los delincuentes en sus propias casas.

Piñata. Me comentan que hay preocupación por Almirante, con las actuaciones del repre Gall y More en el tema de unos terrenos privados. Se avecinan denuncias penales por el barrio de One Mile.