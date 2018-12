Infidencias y confidencias del 25 de diciembre del 2018

martes 25 de diciembre de 2018 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 25 de diciembre del 2018

Plantada. Me soplaron que la vice de Arraiján no pudo ser juramentada porque los repres no asistieron al acto convocado; la dama se quedó vestida y esperando…

A la sombra. Me dice un agente retirado que mientras Proteger y Servir esté en los cuarteles esperando la llamada para acudir en auxilio seguirá muriendo gente. Y mi pregunta, ¿dónde están los 44 mil?, si es difícil ver a uno.

No es nada. Y hablando de delincuencia, que a un docente de la tierra de Urracá los delincuentes casi le desfiguraron la cara y la fiscal adjunta de la zona no lo dejó ir a medicina legal porque dice que no era gran cosa.

Rareza. Me chateó un numismático para decirme algo que no entendí y como no entendí mejor lo comparto: una foto de una moneda de un balboa del año 2019, pero, resulta que todavía no se termina el 2018. Será que no hay circulante.

‘Otro camino'. Con la alianza que conforman con pisco; Macron tendrá que tomar impulso. La pregunta es si el tío Bobby le rubricó, porque con las demandas de Osman ahora todos están pensando antes de firmar, para no quedar donde Peña-Loza.

Misteriosa. Me cuentan que en un estamento de seguridad fronterizo reciben la visita a fin de mes de una señora para firmar facturas y a cambio ella recibe un salve. Como que hay algo raro, ese es el comentario de pasillo.

Fake news. Volvieron a matar a la gente en las redes antisociales; esta vez fue a Neco, el que se ganó tres premios mirós en una misma noche. ‘Hay Neco para rato', respondía a los que lo llamaron para ver la veracidad de la noticia.

Reprobados. Me dice un matemático que si en la autoridad de la triple T le midieran su eficacia por los casos de boletas brujas o los casos resueltos de colisión y fuga no pasaría del 2.5 ni con apreciación.

Alianza. Me soplaron que Dana, Yanibel, Junior y Ana Gisselle irán en las papeletas del perredoso y del disco. Todo esto, me asegura uno que sabe de esto, aunque no haya acercamiento entre Akuaman y Ancianito.

Alianzas 2. Pero, para desgranar el asunto, dice Peter Michael que están hablando de tres tipos propuestas: una nacional con los gallos, otra de entendimiento local con la alianza del plomero y casos muy puntuales con el disco.

Caos navideño. Los jubilosos se volvieron a tomar las calles cercanas a la 5 de Mayo; desde donde le mandaron a decir a Pacha que si no mejora la propuesta de los 80 melones seguirán allí hasta la Jornada mundial.

Tregua. La gente del agro se toma unos días de descanso por Navidad y retoma las acciones el 26, con una gran caravana por la ‘liberación de la cosechadora'. El punto de encuentro es Santa María, a las 2 de la tarde.

Berraquera. Me aseguran que hay conductores que se desplazan hacia Chepo de Las Minas que lo hacen a altas velocidades o borrachos y matan perros, gallinas e incluso causan choques y se dan a la fuga.