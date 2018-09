Infidencias y confidencias del 24 de septiembre del 2018

lunes 24 de septiembre de 2018 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 24 de septiembre del 2018

Dándose bombo. Por Bollo Town hay un exministro de la locura que anda diciendo que es muy paciero de Akuaman y que será el ungido para la candidatura a padrastro de la zona.

Carro nuevo. Me soplaron que la jefa del hospital Anita Moreno está licitando un nuevo vehículo de más de 23 mil kanguros, y con tantas otras necesidades que tiene el nosocomio.

Delegación. Ya partió Pacha para la tierra de los fulos, para participar de la asamblea general de la Onu. Una que no podía faltar en la comitiva, nada pequeña, es Chabela la mala, que viene bajando de Montreal.

Delegación 2. Un jubilado se pregunta quién queda al mando de Macondo si el presi y la vice y varios ministros estarán de viaje y su regreso será el fin de mes.

Solo tres. Muchos se quedaron pensativos luego de escuchar a Lady D decir que no pueden haber más de 3 tres candidatos por la libre (tal como lo fijó el tribunal electorero). ¿Qué habrá pasado?

Simpatías. Me aseguran que el candidato de Bobby, el Macron de Macondo, está haciendo gala de muchos kanguros ‘movinezcos'. Y eso que solo se permite recoger firmas.

Adelanta'o. Se comenta por los pasillos de Clayton que el chief encargado ya mandó a hacer las tarjetas de vista como director. Por los vientos que soplan, no lo para nadie, y menos Guillermito.

Burlados. Preguntan por la alcaldía de Santa Gema que hace el jefe, condenado a más de 80 meses de prisión por peculado, administrando los fondos como si nada hubiese pasado.

Matemática. Uno que sabe del negocio de la carne me asegura que al ganadero se le pagan 72 centavos por la libra de carne en pie y el consumidor paga mínimo 3.50 por cada libra. Será e intermediario el man de la plata.

Regulación. Y hablando de carne, fue promulgada la resolución para la importación de este producto tico y nica, quienes quieran seguir haciéndolo tienen que comprar igual cantidad a los nuestros.

Estafa. Se supo que están llamando a las empresas para pedir donaciones en especies para candidato a las elecciones. Al parecer mandan un slip de depósito marcado ‘efectivo' y rápidamente buscan los productos.

Hay billete. Me dicen que la mandamás de la Unachi, por los lados de la Altiva, ya tiene el recurso para pagar el dinero que debía de las vigencias expiradas del personal.

Bombita. Me aseguran que muy pronto reventará un escándalo con ribete delincuencial de un alto servidor público; no me adelantaron si será por los cuatro cargos que ostenta. Como dicen en Monagrillo, mucha papaya para ese perico.

Celebración. Los miembros de Mama Tadda de la comarca del Tabasará festejaron el nuevo año este 22 de septiembre; los buenos deseos son extensivos para toda la comunidad ngäbe. Kö. Judo Bidïn Koin.